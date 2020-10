Conférence nationale sur la femme rurale : Promouvoir la créativité féminine

Dans une allocution prononcée jeudi dernier au CIC, à l’ouverture des travaux de la Conférence nationale sur ‘‘La femme rurale dans le monde de l’entrepreneuriat : horizon 2030’’, Sabri Boukadoum rappelle que notre pays avait ratifié la majorité des conventions et accords internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits des femmes et cite, à titre illustratif, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur les droits politiques de la femme et les droits de la femme en Afrique attachée à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Soulignant les efforts consentis par l’Etat dans la promotion des droits de la femme, il dira que l’Algérie a enregistré des «progrès considérables» pour impliquer la femme et lui donner «son droit à une participation politique effective» à travers l’accès aux hautes fonctions et aux postes politiques, ce qui a permis de se hisser au 30e rang des pays en termes de représentation des femmes au niveau parlementaire à l’échelle internationale. «C’est aussi une reconnaissance du rôle effectif de la femme algérienne pendant la guerre de Libération nationale et son rôle après l'indépendance».

Pour le chef de la diplomatie, c'est une preuve concrète des efforts déployés par l'État pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes et ouvrir les champs à la femme pour assurer sa promotion au sein de la société, relevant l’attachement de l'Algérie à instaurer la paix et la sécurité avec la participation active des femmes. «C’est un objectif sensible qui se concrétise grâce à un travail constructif dans tous les domaines politique, économique, social et culturel».

A cet égard, il notera que la participation de la femme et son implication dans le monde économique, plus particulièrement dans le domaine de l’entrepreneuriat, constituent un «objectif axial» de l'Etat, d'autant plus que le président de la République, a-t-il poursuivi, s'est engagé à mettre en place les mécanismes nécessaires pour renforcer l'initiative féminine et promouvoir les activités des femmes, notamment dans les zones rurales et reculées. «C’est ce que le gouvernement algérien s’emploie à réaliser à travers les programmes établis dans ce cadre pour soutenir la femme rurale dans le monde entrepreneurial à travers les formation et le renforcement des capacités dans ce domaine en introduisant des normes internationales lui permettant de prendre sa place sur le marché pour booster l'économie locale et nationale avec la possibilité d’accéder au marché international», a soutenu le ministre des AE, qui réitère l’engagement de l’Algérie pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Il s’agit, notamment, de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, de l’éradication de la famine, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de développer une agriculture durable. Il est question également d'atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme et d’un travail permanent en faveur de la croissance économique.

Evoquant cette rencontre, Boukadoum a relevé son importance et affirmé qu’elle constitue une belle occasion pour mettre en lumière la réalité de la femme rurale dans le domaine de l'entrepreneuriat en vue de sortir avec des recommandations susceptibles de mettre en place des stratégies appropriées pour le renforcement des actions et programmes nationaux visant à consolider une culture basée sur la lutte contre toutes les formes d'exclusion et de marginalisation. «Ce qui permettra une meilleure participation de la femme dans la réalisation du développement durable. Un objectif tracé par l'État algérien dans le cadre de l’adoption de l’agenda des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030 et de l’agenda de l’Afrique 2063».

Kamélia Hadjib