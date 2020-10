FNJE : Consacrer l’état de droit et de justice

Le président du bureau de Constantine de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE), Mustapha Belatrèche, a appelé jeudi dernier les jeunes entrepreneurs à une «forte action collective» afin de réussir le référendum sur le projet d’amendement constitutionnel et de consacrer l’Etat de droit, de justice et des libertés. «Il est impératif de saisir l’opportunité et de contribuer à édifier l’Algérie nouvelle revendiquée», a précisé M. Belatrèche lors d’une rencontre de proximité sur l’amendement de la Constitution, organisée à l’initiative de la FNJE. «Un intérêt particulier est accordé aux jeunes dans le cadre du programme du président de la République», a-t-il dit, citant la création de départements ministériels en charge des «préoccupations et ambitions» de cette catégorie de la société. De son côté, le professeur en sciences politiques de l’université Salah Boubnider (Constantine 3) a relevé la nécessité «de voter en masse et en faveur du projet d’amendement constitutionnel, le 1er novembre prochain», assurant que ce projet constitue «un tournant décisif dans l’histoire du pays et des jeunes notamment.» L'universitaire a détaillé que le projet d’amendement constitutionnel «répond aux exigences de l’édification d’un Etat moderne et aux aspirations du peuple à l’exercice de la véritable démocratie et barre la route à toutes les tentatives de manipulations.»