TAJ : une base réelle et forte

Le projet d’amendement de la Constitution soumis au référendum permet à l’Algérie de «disposer d’une base réelle et forte», a affirmé jeudi dernier à partir d’Ain Témouchent la présidente du parti Tajamoue El Amel El Djazaïri (TAJ) Fatima-Zohra Zerouati. «L’Algérie a besoin d’une base et de véritables fondations que consacre le projet de révision de la Constitution qui permettra au pays d'appréhender en toute sécurité cette étape», a indiqué Mme Zerouati lors d’un meeting animé au 9e jour de la campagne référendaire. La présidente du parti TAJ a expliqué que le projet d’amendement constitutionnel «procure de nombreuses garanties et comporte des instruments à même de combattre la corruption par la force de la loi.» Mme Zerouati a ajouté que ce document prévoit la création d’une Cour constitutionnelle, réaffirme l’indépendance de la justice, tout en mettant l’accent sur la formation et l’implication de la société civile dans la lutte contre la corruption. «Toutes ces garanties constituent une base réelle et forte de l’Etat moderne», a-t-il estimé. Pour la présidente du parti TAJ, «voter oui pour le projet d’amendement constitutionnel n’est pas une simple formalité, mais plutôt un acte responsable et réfléchi que tout un chacun doit assumer.»