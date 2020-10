RND : Le hirak authentique a sauvé l’Algérie

En rencontrant hier matin à la maison de la culture Houari-Boumediène, les militants et sympathisants de son parti, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a appelé à un vote massif sur le projet de la Constitution amendée et consacrer pleinement la forte symbolique que porte le premier novembre. Le secrétaire général du RND qui reviendra sur le caractère historique de cette wilaya et sa contribution au mouvement national, relève l’esprit qui a de tout temps animé les militants de la cause nationale. Il citera de ce fait le prix fort payé par cette wilaya depuis les massacres du 8 mai 1945, précurseur de Novembre glorieux et la dynamique impulsé constamment à l’effort national par les constructeurs de ce grand pôle industriel. L’intervenant procédera ensuite à une rétrospective sur son parti avant, dit-il, d’être confisqué à ses militants et d’être victimes de dérapages qui ont impacté négativement le parti et le pays. Le RND de Abdelhak Benhamouda et de tous les patriotes qui sont restés debout pour sauver l’Algérie, à été créé pour des objectifs autrement plus nobles au service de la patrie, relève Tayeb Zitouni qui fera état des recommandations du 6e congrès du parti et situera la place du nouveau RND sur la scène politique.

Il fait état de la place et de l’impact qu’est appelé à produire la Constitution de 2020 qui, dit-il, constitue une des 54 propositions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et constitue le maillon fort de la construction de la nouvelle Algérie et ne peut l’être avec les failles que comporte la Constitution actuelle. Il souligne le caractère historique du 1er novembre 2020 et la forte symbolique qu’il porte depuis 1954 et réitère son appel à faire de ce rendez-vous, celui de l’unité nationale et de la stabilité de l’Algérie.

Une intervention au cours de laquelle, Tayeb Zitouni dira que «le hirak a sauvé l’Algérie, accompagné par l’armée nationale populaire digne héritière de l’ALN» non sans évoquer les tentatives de ceux qui tentent de porter atteinte à la stabilité du pays.

«Agissons ensemble en ce premier novembre 2020 pour aller dans le sens d’une nouvelle ère de progrès, de justice et d’unité», ajoute Tayeb Zitouni, qui souligne que le projet de Constitution amendée constitue un bond qualitatif dans l’histoire de l’Algérie. Un projet porteur d’espoir pour les jeunes, qui consacre la liberté fondamentale, préserve l’identité nationale de toute manipulation, éloigne l’école de tout penchant partisan, consacre la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice, relève le secrétaire général du RND qui appelle à un vote massif.

F. Z.