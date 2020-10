Parti de la liberté et de la jeunesse : L’Algérie doit être gouvernée par tous les Algériens

« Nous avons toujours milité en faveur du consensus national pour construire l’Algérie » et le projet de constitution consacre une part importante à ce volet, a indiqué hier à Sétif, Benziadi Djamel, le secrétaire général par intérim du Parti de la liberté et de la jeunesse.

Il a consacré une part importante de son intervention aux acquis que porte ce projet et aux impacts qu’il est appelé à produire après une large concertation qui a permis aux PLJ de relever que 15 de ses propositions ont été accep « Nous avons prit part à toutes les rencontres de concertation même si nous ne pouvons pas être d’accord à 100% sur tout ce que le projet comporte », dit-il. «Le Hirak authentique du 22 février relève d’une révolution qui a suscité l’admiration du monde entier par son caractère civilisationnel et pacifique, un exemple pour tous ceux qui doutaient des vertus du peuple », ajoute-t-il. Il pointe du doigt ceux qui ne veulent pas que le pays avance et soit doté d’institutions à la mesure des aspirations du peuple.

« L’Algérie doit être gouvernée par tous les Algériens, c’est le consensus que nous recherchons », ajoute le secrétaire général qui revient sur les nombreux acquis de cette nouvelle constitution qui limite le nombre de mandats et consacre l’alternance au pouvoir. Le projet de constitution qui consolide l’indépendance de la justice, abonde dans le sens du respect des droits de l’homme et préserve l’identité nationale et les valeurs de novembre et consacre la liberté de la presse et accorde une place privilégiée à la société civile, relève-t-il.

F. Zoghbi