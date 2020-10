Zaouïa Belkaïdia Hebria : Soutien au projet

La Zaouïa Belkaïdia Hebria a apporté, jeudi, par la voix de son Cheikh, Mohamed Abdelatif Belkaïd, son «soutien» au projet d’amendement constitutionnel, qui sera soumis, le 1er novembre prochain, au référendum populaire, estimant qu’il constituait «une manifestation du processus de changement, initié par la génération de la Glorieuse Révolution et parachevé par les générations successives».

«L’Algérie, qui s’apprête à célébrer l’anniversaire du déclenchement de sa Glorieuse Révolution de libération, qui a permis de hisser haut emblème national dans le ciel de la gloire et de la dignité, poursuit aujourd’hui le processus du changement initié par la génération de la Glorieuse Révolution et parachevé par les générations successives», lit-on dans un communiqué signé par le Cheikh de la Zaouïa Belkaïdia Hebria.

Le projet d’amendement de la Constitution, sur lequel se prononcera le peuple algérien, le 1er novembre prochain, a-t-il ajouté, «est une des manifestations de ce changement, et sera, par la grâce d’Allah, la pierre angulaire de l’édification de l’Algérie nouvelle, une Algérie bâtie sur des fondements stables garantissant aux générations à venir une vie prospère et hissant notre cher pays au rang des grandes Nations dans divers domaines».

«En apportant notre soutien à ce projet, par nos cœurs et nos prières, nous souhaitons la réussite à notre président et prions Allah de préserver l’Algérie de tout malheur et d’accorder Sa miséricorde à nos valeureux chouhada», poursuit le communiqué de la Zaouïa Belkaïdia Hebria.

À l’adresse du chef de l’État, la Zaouïa écrit «votre abnégation au service de cette patrie et vos immenses sacrifices pour la promouvoir au rang des grandes Nations n’échappent à personne, et ce projet sera un acte louable pour lequel vous serez rétribué et que l’histoire retiendra à votre actif». Soulignant son attachement au service de la patrie, la Zaouïa Belkaïdia Hebria rappelle que «l’Algérie a pu, grâce à Allah, Tout-Puissant, et aux hommes des Zaouïas, préserver à travers les siècles sa langue et sa religion dans ses plus nobles images de modération et de juste milieu, qui réunissent et ne divisent pas, et qui construisent et ne détruisent pas».

«Et Obéissez à Allah et à son prophète, ne vous livrez pas à des disputes, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants, car Allah est avec ceux qui patientent», rappelle en conclusion la même source.