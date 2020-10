Association Iqra : Appel aux citoyens à participer avec force

Le membre du bureau national de l’association algérienne d’alphabétisation «Iqra» et président du bureau de la wilaya de Batna, Lazhar Medkour, a appelé jeudi, les citoyens, à participer «avec force au référendum» sur le projet d’amendement de la Constitution du 1er novembre prochain. «Le vote en faveur de l’amendement constitutionnel contribuera à assurer un nouveau départ pour l’Algérie», a précisé M. Madkour, lors d’une rencontre de sensibilisation autour du référendum sur l’amendement constitutionnel tenue à la maison de la Culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur «le rôle majeur» que peut jouer la femme dans la sensibilisation en faveur du succès de ce rendez-vous électoral en tant que membre fondamental et actif au sein de la famille et de la société, invitant les membres de l’association et femmes inscrites en classes d’alphabétisation à agir et sensibiliser pour «une forte participation au référendum pour l’Algérie». L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser les citoyens à l’importance du vote et de la participation au référendum du 1er novembre prochain, a notamment précisé Madkour.