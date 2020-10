Sid Ali Khaldi : «Concrétiser la participation des jeunes à la vie politique»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé, jeudi à Khenchela, que le projet d’amendement de la Constitution, soumis au référendum le 1er novembre prochain, est venu «concrétiser l’engagement de l’État à favoriser la participation des jeunes à la vie politique».

«Le projet d’amendement de la Constitution vient réactiver le rôle du Conseil supérieur de la jeunesse et concrétiser les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de bâtir une nouvelle République qui élèvera les jeunes au rang de partenaire fondamental et allié stratégique dans la gestion des affaires publiques», a précisé le ministre, au cours de sa rencontre avec les représentants du mouvement associatif de jeunes et sportifs, au siège de la bibliothèque principale de lecture publique.

Il a relevé, à, ce propos, que le projet d’amendement de la Constitution dispose de la création pour la première fois d’un observatoire national de la société civile qui constituera une force de propositions et de prise en charge des préoccupations de la société civile.