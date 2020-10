M. Djerad aux nouveaux bacheliers : «Nous sommes fiers de vos efforts»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a félicité, mercredi dans un tweet, les nouveaux bacheliers et leur a exprimé sa fierté pour tous les efforts qu'ils ont consentis en dépit du contexte sanitaire exceptionnel. «Aux nouveaux bacheliers, je dis que nous sommes fiers de vos efforts consentis en dépit du contexte sanitaire exceptionnel et de l'arrêt des cours. Je salue votre courage, votre persévérance et la force de votre détermination. Pour ceux qui ont échoué, je vous souhaite bonne chance pour l'année prochaine», a écrit le Premier ministre. Plus tôt dans la journée, le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé les résultats définitifs de l'examen du baccalauréat, avec un taux de réussite de 55,33%.