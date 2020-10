Djelfa : Le Premier ministre en visite de travail aujourd’hui

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectue aujourd’hui une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa, au cours de laquelle il aura à inspecter et à inaugurer nombre de projets socio-économiques, a indiqué jeudi un communiqué des services du Premier ministère.

«Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, effectue après-demain

samedi 17 octobre 2020 (aujourd’hui, ndlr) une visite de travail dans la wilaya de Djelfa, au cours de laquelle il inspectera et inaugurera plusieurs projets à caractère social et économique», précise le communiqué.