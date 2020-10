Commentaire : Violence haineuse

Le 17 octobre 1961, Paris a été le théâtre sanglant d’une des manifestations les plus sauvagement réprimées par le pouvoir colonial. Des dizaines de milliers d’Algériens, suite à l’appel de la Fédération de France du Front de libération nationale, sont descendus dans la rue pour manifester pacifiquement contre le couvre-feu décrété par le préfet de police, Maurice Papon. Une réaction inscrite à jamais dans les annales indignes des expéditions punitives, des exécutions sommaires, des arrestations brutales, des épouvantables noyades de manifestants dans la Seine qui ne cessait de charrier des corps. Une répression aveugle et systématique qui défraya la chronique. Le nombre de morts a fait dire à la plupart des historiens objectifs qu'il s'agissait d’une violence d'Etat. Les autorités impliquées dans ce massacre sont le préfet de police de la Seine, Maurice Papon, le Premier ministre, Michel Debré, ainsi que Roger Frey, ministre de l'Intérieur. Ils ont tout fait pour que l’opinion publique ignore la vérité. Le régime gaullien a pratiqué toutes sortes de subterfuges en recourant, entre autres, à la censure de la presse, l'empêchement des journalistes d’enquêter sur les lieux de détention des Algériens, les instructions judiciaires ont été closes sans résultat. Tout cela a contribué à une occultation fortement planifiée. Le refus de reconnaître les faits, leur étouffement durant des décennies par les autorités françaises en instaurant une espèce d’omerta implacable, que seules quelques voix audacieuses ont tenté de briser non sans difficultés.

Il faut rendre grâce à ceux qui, en leur temps, ont demandé au pouvoir de l’époque de s’expliquer sur ce qui venait de se passer, d’éclairer l’opinion publique sur une répression policière haineuse menée par des supplétifs appelés à la rescousse. On connaît aujourd’hui la position de Claude Bourdet, ancien résistant français contre le nazisme, fondateur du journal France observateur, qui interpella Maurice Papon, en des termes énergiques.

Dans un texte inédit, il dresse contre lui un réquisitoire cinglant. «On parle de 150 corps retirés de la Seine entre Paris et Rouen. C’est vrai ou ce n’est pas vrai ?». Le préfet se déroba devant cette interpellation du journaliste et de l’homme politique qu’était Claude Bourdet. Ses dérobades ne se comptaient plus. On connaît son comportement face à Jean-Luc Einaudi. On sait que Jean-Paul Sartre a réagi et protesté, avec une poignée d’intellectuels, au lendemain des événements.

Il faut aussi saluer la haute valeur morale et le courage du couple Marcel et Colette Péju qui s’est élevé contre le crime en publiant un livre paru aux éditions François Maspero sur les massacres du 17 Octobre 1961. La «raison d’Etat» est tellement forte que l’historien Gilles Manceron se demande comment parler d’un événement essentiel passé quasi inaperçu chez ses contemporains. En fait, il faudra attendre plusieurs décennies avant que les langues ne se délient en France. En 1992, Jean-Luc Einaudi publie au Seuil, La Bataille de Paris, un livre qui donna lieu à un affrontement entre cet historien et Maurice Papon.

La frilosité de l’Etat français — et c’est un euphémisme — à l’égard des événements du 17 octobre 1961 est toujours présente.

Aussi, la probité du sociologue français Pierre Bourdieu mérite d’être soulignée. «J’ai maintes fois souhaité que la honte d’avoir été témoin impuissant d’une violence d’Etat haineuse et organisée puisse se transformer en honte collective. Je voudrais aussi que les crimes monstrueux du 17 octobre 1961, sorte de condensé de toutes les horreurs de la guerre d’Algérie, soient inscrits sur une stèle dans toutes les villes de France». Il convient de souligner la reconnaissance de la part de certaines collectivités locales de l’Hexagone, notamment la Mairie de Paris en 2001, qui a procédé à l'apposition d'une plaque commémorative sur le pont Saint-Michel. D'autres communes de la banlieue parisienne ont accompli des actes similaires, mais le chemin à parcourir pour rétablir toute la vérité reste encore à faire.

M. Bouraïb