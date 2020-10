Algérie - France : le MAE français Jean-Yves le Drian en visite de travail en Algérie jeudi et vendredi

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française Jean-Yves Le Drian effectuera une visite de travail de deux jours en Algérie, jeudi et vendredi, à l’invitation de son homologue, Sabri Boukadoum, a indiqué hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«A cette occasion, et outre les entretiens qu’aura le chef de la diplomatie française avec son homologue algérien, il sera reçu en audience par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad», précise le communiqué du MAE. Selon la même source, «ce déplacement, qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières inscrites à l’agenda politique et économique convenu entre l’Algérie et la France pour l’année 2020, permettra de faire le point sur les avancées enregistrées, de part et d’autre, dans la coopération bilatérale marquée ces derniers mois par la concrétisation d’échéances importantes telles que la 6e session du Comité mixte économique algérofrançais, tenue à Alger le 12 mars 2020».

Cette visite donnera également lieu à «un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation au Sahara occidental, le dossier malien et la situation dans la région du Sahel ainsi que la crise en Libye dont le règlement sera au centre des discussions entre les deux parties», selon le communiqué du MAE.