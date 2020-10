Mexique 2 - Algérie 2: Super, les Verts !

La sélection nationale porte sa série d'invincibilité à 20 rencontres.

Les protégés du coach Belmadi n’en sont plus qu'à une unité du record de la Manschaft. Au Pays-Bas, les Verts ont tenu tête aux Mexique, onzième au dernier classement FIFA.

Le champion d'Afrique et le vainqueur de la dernière édition de la Gold Coup (CONCACAF) se sont séparés sur un score de parité de deux partout, à l'issue d'une confrontation assez équilibrée dans l'ensemble. Imposant un pressing constant sur leurs adversaires, les coéquipiers de Bounedjah ont d'emblée pris le cours du jeu à leur compte. Néanmoins, ils n'ont pas vraiment pu mettre en danger la défense mexicaine. Faute de fluidité dans la circulation de la balle, le côté gauche a moins bien fonctionné que lors du précédent match. Brahimi avait tendance à garder un peu trop le cuir et à temporiser. Le flanc droit, non plus, n'a pas été au point. Helaimia n'était pas très à l'aise dans les phases offensives. Ainsi, contre le cours du jeu, les poulains du technicien Argentin Tata Martino ont ouvert le score à la 43' minutes. Profitant d'une erreur défensive, Corona ne trouve aucun mal à tromper la vigilance de M'bolhi d'une jolie pichenette.

Juste avant la pause, les Algériens montrent leur force de caractère pour revenir à la marque. Benacer est à la conclusion d'une belle action collective. En seconde période, les joueurs de Belmadi affichent clairement leurs intentions.

Mahrez alerte une première fois le portier, avant que Brahimi ne voie sa balle repoussée par le poteau droit de Cota. Cependant, l'expulsion de Guedioura (55') a faussé la partie. En infériorité numérique, les Verts ont été contraints d'abandonner l'initiative du jeu au profit de leurs adversaires pour opérer principalement par des contres rapides. Ainsi, Mahrez (67') parvient à donner l'avantage à l'Algérie. Après cette réalisation, El Tricolor met toutes ses forces dans la bataille face à une sélection algérienne très combative. 86', le remplaçant Lainez profite d'un mauvais placement de la défense et d'un manque de concentration pour permettre à son équipe d'arracher désespérément le nul.

Le stage se termine ainsi avec deux rencontres de qualité qui permettront sans doute à Belmadi de bien préparer sa double confrontation avec le Zimbabwe en novembre prochain, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022.

Redha M.



Djamel Belmadi :

«On commence à atteindre un niveau supérieur»

L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, s'est dit «satisfait» du nul arraché mardi soir en infériorité numérique devant le Mexique, en amical à La Haye (2-2), estimant que son équipe commençait à atteindre un «niveau supérieur». Belmadi a saisi l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'après-match pour faire l'éloge de ses protégés et de l'équipe en général : «Je pense qu'on commence à atteindre un niveau supérieur, on fait partie des grandes équipes et jouer face à l'Algérie ne sera pas facile». «Je suis très satisfait du résultat qu'on a fait, on a eu quelques difficultés à cause de l'expulsion (de Guedioura) et du fait d'avoir été réduits à dix pendant plus de 40 minutes, mais malgré cela, on a mené jusqu'aux dernières minutes, on a joué face à une équipe de niveau mondial, qui a de très bonnes individualités. Je suis certain que si on n'avait pas terminé le match à dix, on aurait pu avoir un autre résultat», a-t-il déclaré. «On savait que le match aura beaucoup d'intensité, c'est une bonne équipe qui fait un bon pressing haut sur le porteur du ballon et qui a beaucoup d'automatismes, une équipe qui va vers l'avant. On a eu l'adversaire qu'on voulait», a ajouté l'ancien joueur de Marseille. Evoquant toujours le «Tri», le driver des «Verts» l'a qualifié d'«adversaire très différent du Nigeria ; c'est une équipe athlétique qui a de bonnes individualités». «Ils sont à un niveau au-dessus et c'est une équipe qui va nous permettre de nous améliorer encore plus». Et d'enchaîner : «Le Mexique a modifié son schéma tactique, ce qui nous a posé quelques problèmes ; ils ont réussi à marquer dans les dernières minutes. J'aime bien cette idée de s'adapter et j'ai aimé qu'on ait rectifié quelques erreurs, c'est un bon résultat pour nous». Invité à donner son avis sur le rendement du trio arbitral néerlandais dirigé par Bas Nijhuis, le coach national «pense» qu'il a été «un peu dur» avec ses protégés. «Les arbitres ont pris des décisions difficiles, ils s'en sont pris à tous nos joueurs et même à moi. Je n'aime pas trop parler des arbitres, mais pour moi, ils n'étaient pas au niveau de cette rencontre». Enfin, Djamel Belmadi a parlé du stage de son équipe qui s'est déroulé en Autriche et aux Pays-Bas, se félicitant qu'il se soit «bien passé». «J'aurais aimé gagner contre le Mexique. C'est une belle performance d'ensemble. Je suis satisfait du stage, les joueurs étaient à l'écoute des choses qu'on a proposées, ils ont envie d'aller jouer la Coupe du monde et de faire un beau parcours, c'est notre but. Maintenant on va travailler encore plus pour atteindre nos objectifs».

Tata Martino :

«Un match intense face à un rival de haut rang»



«C'était un match intense, avec beaucoup d'attaques de chaque côté. Les deux équipes contrôlaient le match, nous en avons tiré de très bonnes conclusions. Nous faisons face à des rivaux de haut rang comme les Pays-Bas et l'Algérie, nous faisons des matchs sérieux. Aujourd'hui, je tiens à souligner le courage avec lequel nous sommes allés chercher le match nul», a indiqué le coach mexicain en conférence de presse. «Nous avons mis les moyens pour chercher le match nul et à la fin nous aurions pu gagner. C'est un bon résultat. Nous avons eu une bonne circulation du ballon, je suis content de ce qu'a fait l'équipe. Nous avons prouvé que nous pouvons nous confronter avec de grandes équipes, jouer d'égal à égal et contrôler le match», a ajouté «Tata» Martino. «Nous avons joué contre le champion d'Afrique ; demain nous allons rencontrer la Corée du Sud. En quatre ans, il est bon d'affronter des rivauxaux caractéristiques différentes», a-t-il conclu.