55,30% de réussite au baccalauréat : Les syndicats réagissent

Les réactions des organisations syndicales de l’éducation et des associations de parents d’élèves étaient plutôt mitigées quant aux résultats du Baccalauréat dont le taux de réussite a atteint 55,30%, au niveau national.

Dans une déclaration à El Moudjahid, le président de l’Association nationale des parents d’élèves, Ahmed Khaled, a souligné que ces résultats étaient prévisibles et que l’organisation de cet examen national décisif a été une réussite sur tous les plans. «Nous sommes très satisfaits des résultats compte tenu des contraintes sanitaires inédites en raison de la propagation du coronavirus dans le monde entier.

Tous les candidats ont porté des masques de protection et utilisé des gels hydro-alcooliques. Malgré une conjoncture sanitaire particulière, nos enfants ont pu relever le défi avec un taux de réussite presque semblable à celui de l’année dernière, mais nettement meilleur que ceux enregistrés en 2017 et 2018 ». Ahmed Khaled mettra à profit cette occasion pour féliciter les heureux lauréats en demandant à ceux n’ayant pas pu décrocher le précieux sésame pour l’université de «ne pas baisser les bras et de faire preuve de persévérance et le repasser l’année prochaine. En cas d’échec, d’autres opportunités pourront surgir, a-t-il assuré, rappelant que «le capital le plus important dans cette vie est la santé qui prime sur tout, d’où l’impératif de la préserver en respectant le protocole sanitaire où que l’on soit».



Des sujets difficiles



Messaoud Amraoui de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF) a estimé que les résultats sont «bien en deçà des espérances et ce, en dépit de la moyenne de passage fixée, de manière exceptionnelle, à partir de 9/20 cette année». Il argumente ses propos par le fait que «ce taux non appréciable est dû, notamment, à la difficulté de certains sujets». «En effet, note le syndicaliste, le sujet des sciences naturelles, pour les scientifiques, est considéré comme le sujet le plus difficile depuis l’indépendance du pays, selon de nombreux inspecteurs».

Cet avis semble être partagé par Meziane Meriane, coordinateur national du Syndicat national des professeurs d'enseignement secondaire et technique (SNAPEST), qui avoue qu’il s’attendait à un meilleur taux de réussite.

«A vrai dire, souligne-t-il, je m’attendais à un taux beaucoup plus important que cela et ce, bien avant que l’on déclare l’admission à partir de 9 de moyenne, parce que les élèves n’ont été examinés que sur deux trimestres de l’année scolaire, ajouté à cela le fait qu’ils disposaient de plus de six mois pour la révision.

Je pense que si les candidats en classe de terminale avaient été pris en charge de manière optimale par leurs parents, on aurait eu un taux record de réussite mais peut être que c’est le trac qui l’a emporté et, là aussi, c’était aux parents d’expliquer à leurs enfants que même si le BAC n’est pas une fin en soi, il fallait tout de même profiter au maximum du temps accordé, en se concentrant sur les révisions et uniquement les révisions».

Faisant part de ses estimations initiales (bien avant la décision de la déclaration d’admission avec un 9 de moyenne), il n’a pas caché qu’il les estimait entre 68 et 70%. «Cela n’a pas été le cas, malheureusement », a-t-il regretté, saluant toutefois le côté «très studieux» des candidats de la filière mathématiques dont 80,22% ont décroché, haut la main, le précieux sésame.

Soraya Guemmouri