Commémoration des massacres du 17 octobre 1961 à Paris : Une date phare de la guerre de libération

Il y a cinquante-neuf ans, jour pour jour, des milliers d’Algériens, hommes, femmes et enfants, sont sortis manifester pacifiquement dans les rues de Paris, pour protester contre le couvre-feu discriminatoire qui leur a été imposé, et répondre à l’appel à la mobilisation de la Fédération de France du FLN. Des centaines d’entre eux ont péri, victimes de la répression féroce de la police parisienne.

En cette occasion, le forum de la Mémoire d’El Moudjahid a organisé, hier, une conférence historique, qui s’est voulu un rappel et une évocation de ce massacre étouffé par la France coloniale, qui a permis de rendre un hommage solennel à ces chouhada qui ont inscrit à jamais leur sacrifice dans la douloureuse histoire de notre pays.

«Ces Algériens courageux ont été sauvagement réprimés par les forces de l’ordre, sous la direction du sinistre préfet de police Maurice Papon», raconte le moudjahid Mohamed Ghafir, dit «Moh Clichy», responsable de la région nord de Paris de 1956 à 1962

L’intervenant a rappelé que cet évènement, qui constitue l’une des plus importantes étapes de la guerre de Libération, «a démontré que tout le peuple algérien était mobilisé avec le FLN même à l’étranger».

L’ancien militant de la Fédération de France du FLN est revenu sur toutes les actions mémorables menées par des Algériens bien avant le 17 octobre 1961, citant entre autres l’attaque de raffineries à Paris, Marseille et Lyon, celle d’un ministre par un commando à la place de l’Etoile, l’assassinat de deux officiers et plusieurs autres offensives pour lesquelles les représailles ont été immédiates.



Des Algériens jetés dans la Seine



Il s’est également longuement étalé sur la fatidique date du 17 octobre, une journée d’une extrême gravité, perpétrée par quelque 7.000 policiers chauffés à blanc et déployés en cette nuit glaciale et pluvieuse contre une marche pacifique organisée pour appuyer la revendication d’indépendance d’un peuple n proie à une guerre sanglante.«Sur le pont de Neuilly, le Pont-neuf d’Argenteuil et bien d’autres lieux, les policiers français avaient tiré sur les manifestants, sur les ponts aux portes de Paris et sur le Pont Saint-Michel, des Algériens sont précipités dans la Seine, morts ou agonisants, une horreur sans nom», a-t-il souligné

«Moh Clichy» rappelle que la marche pacifique a déstabilisé le général de Gaulle et l’a poussé à engager des négociations avec le GPRA. «Le 17 octobre constitue la dernière bataille de l’Algérie révolutionnaire, qui a été remportée d’ailleurs puisqu’elle a poussé de Gaulle, qui subissait des pressions de toutes parts, à reconsidérer sa position vis-à-vis de ce qu’il appelait l’Algérie française et à entrer en négociation avec le FLN».

L’interlocuteur a affirmé que «la bataille de France» a été engagée le 25 août 1958 et que «le 17 octobre 1961 n’en est que l’aboutissement logique», a-t-il souligné.

Le Dr Boudjemaâ Souilah, chercheur en droit et en relations internationales, considère cet évènement comme une approche unique en matière de lutte révolutionnaire dans le monde. «C’est la première fois dans l’histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur», soutient-il. Il a mis en exergue les pratiques sauvages des forces coloniales contre des manifestants sans défense.

Il juge impératif que la France reconnaisse les crimes perpétrés contre les Algériens, 132 ans durant. Une étape essentielle pour l’établissement de relations bilatérales fortes entre l’Algérie et la France.

Sarah Benali Cherif