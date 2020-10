Brahim Merad à Tizi Ouzou : Des projets au profit des zones d’ombre

Le conseiller du président de la République chargé des zones d’ombre, Brahim Merad, a mis en exergue hier à Tizi-Ouzou la détermination de l’Etat à concrétiser le projet de mise à niveau de toutes les zones d’ombres à travers le territoire national.

«Le président de la République accorde une importance toute particulière au dossier des zones d’ombres complètement isolées et dénuées et il en a fait une de ses priorités», a assuré Brahim Merad, en précisant que ce dossier est suivi au quotidien par le président.

Le projet de mise à niveau de ces zones d’ombre se fera en étroite collaboration avec les walis et les collectivités locales appelés à réorienter les budgets des projets en souffrance, à assainir la nomenclature, à engager des reliquats et à puiser dans certains fonds pour la réalisation des projets visant l’amélioration du cadre de vie des populations vivant le dénuement au niveau de ces zones d’ombre. Brahim Merad a visité 15 wilayas à l’effet de proposer des solutions aux besoins qu’exprimeraient les populations.

Le conseiller du président de la République s’est enquis des conditions de vie des villageois des communes de Boghni, Frikat et Aggouni Gueghrane. Dans la commune d’Ait Yahia Moussa, Brahim Merad a visité le chantier d’ouverture d’une piste de 3,5 kilomètres et donné le coup d’envoi des travaux de l’extension du réseau électrique au profit de 35 familles et de l’extension d’un réseau d’assainissement au village Ibouhrène.

A Boghni, il a visité des projets d’ouverture et d’aménagement d’une piste menant de Talla Brahem vers Ait Amara (Ath Mendès) et d’extension du réseau d’assainissement à Maala Ait Ali-Iaadjalen (Ath Kouffi).

Dans les communes de Frikat et Aggouni Gueghrane, le conseiller du président a visité le projet d’extension du réseau d’assainissement au village Ait Messaoud et le projet d’aménagement et de revêtement et la salle de soins et de foyers de jeunes du village Ait Eurgane.

Bel. Adrar