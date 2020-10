Bac session septembre 2020 : Le Président de la République félicite les lauréats

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité dans une publication sur son compte officiel Facebook, les candidates et candidats lauréats du baccalauréat session septembre 2020, tout en leur présentant ses voeux «de succès et de réussite dans leur cursus universitaire ». «Toutes mes félicitations aux lauréats du baccalauréat. Mes voeux de réussite et de succès dans vos cursus universitaires et bonne chance pour l'année prochaine à ceux qui ont échoué à cet examen», a écrit le Président de la République.