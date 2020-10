Energie : Une délégation du village d’Aït Ergane reçue par M. Attar

Suite au retard enregistré dans le raccordement en gaz d’une soixantaine de foyers du village d’Aït Ergane, commune d’Agouni Gueghran, dans la wilaya de Tizi Ouzou, une délégation représentant le comité de village a été reçue, successivement, par le médiateur de la République, Karim Younes, et le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar.

En dépit de la mise en service de la DP gaz de la localité en 2019, ce retard était dû à l’épuisement de l’enveloppe consacrée à cette opération, indique un communiqué du ministère.

Les représentants ont fait part du souhait de la population du village de bénéficier de cette énergie durant la saison hivernale, caractérisée par des conditions climatiques très dures.

Le ministre a rassuré les représentants du comité et la population de la prise en charge de ce problème en collaboration avec les autorités locales, d’autant plus que le réseau de transport existe. Le ministre a rappelé que le gouvernement accorde une importance particulière au raccordement en électricité et en gaz des zones d’ombre à travers le territoire national.