AADL-2 : Remise des clés d’un nouveau quota pour des souscripteurs d’Alger

L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) a annoncé le lancement, à partir d’aujourd’hui, d'une nouvelle opération de remise des clés au profit des souscripteurs (AADL-2) affectés à un site à Sidi Abdellah (ouest d'Alger) «L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) porte à la connaissance des souscripteurs inscrits au programme AADL-2 affectés au site 1.000 logements quartier 25 Sidi Abdellah que l’opération de remise des clés des logements sera lancée à partir du 14/10/2020», a précisé la même source, dans un communiqué publié mardi sur son site web. Les bénéficiaires concernés sont appelés de se présenter au site munis d'un engagement notarié original, de deux copies de la décision d’affectation et de deux copies de la pièce d’identité, informe la même source. Le directeur général de l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi, avait rassuré récemment que les opérations de remise de logements de type location-vente se poursuivaient. Après les deux dernières opérations d’envergure du 5 juillet et 20 août dernier, portant respectivement sur la distribution de 10.000 et 23.000 appartements AADL, un nombre plus important de logements de type location-vente sera livré à travers le territoire national, à l’occasion du 1er novembre prochain. Il avait, dans ce cadre, donné des instructions fermes aux directeurs régionaux à l'effet d'assurer un suivi de près et d'éviter tout retard dans les travaux d'aménagement extérieur.