Ramadhan : l’opération solidarité enclenchée

Un avis à l’endroit des familles nécessiteuses et personnes dans le besoin a été lancé par les pouvoirs publics, annonçant l’entame des inscriptions des listes des bénéficiaires des aides financières de Ramadhan. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a instruit les walis et les P/APC pour actualiser les listes, apprend-on auprès d’une source proche du dossier. Les inscriptions ont débuté dimanche dernier et s’étaleront jusqu’à la fin de l’année en cours, et se feront au niveau du ministère, à travers toutes les délégations communales et le bureau des affaires sociales. Les collectivités locales devraient recenser les familles démunies via les formulaires électroniques dûment renseignés. Ce recensement constitue une première étape de collecte d’informations et permettra d’avoir une vision prospective pour la mise en place de tous les dispositifs de soutien social au profit les catégories qui sont dans le besoin, pour arriver à une meilleure rationalisation de cette opération. L’actualisation des fichiers va permettre d’adresser les aides sociales uniquement à ceux qui le méritent. Comme l’année précédente, les pouvoirs publics ont décidé de substituer le couffin de denrées alimentaires, dont la distribution a été marquée par certains dysfonctionnements, contre un chèque de 6.000 DA pour chaque famille démunie.

Les citoyens désirant bénéficier de cette aide sont appelés à formuler un dossier constitué de huit documents illustrant leur situation familiale, sociale et financière. Ils sont tenus de se présenter devant les services concernés munis des pièces justificatives, dont une demande manuscrite avec l’adresse et le numéro de téléphone du concerné, une copie conforme de la carte d’identité nationale, une photo, en plus d’une fiche familiale d’état civil, un acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat de non-imposition fiscale et le numéro du CCP. Le dossier comprend aussi un relevé de salaire équivalent à 18.000 DA pour les travailleurs, en plus d’un certificat de non-exercice d’activité pour l’épouse ou l’époux. Concernant les travailleurs non salariés, leurs dossiers seront soumis aux différentes caisses et instances concernées pour les renseignements contenus dans leur dossier. Le ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme a mis en place une base de données numériques pour établir des listes des personnes démunies.

Une initiative qui se fait en coordination avec plusieurs secteurs pour l’assainissement des listes des personnes bénéficiaires des différentes mesures et dispositifs d’aide sociale en vue d’orienter les subventions aux personnes nécessiteuses. Un montant de 22 milliards de DA a été alloué l’année passée pour cette opération au profit de 2,2 millions de familles nécessiteuses.

Sarah Benali Cherif