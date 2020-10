Nazih Berramdane à El-Oued : Encourager l’esprit de solidarité et de volontariat dans la société

Le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a fait état, hier à El-Oued, de l’élaboration d’un programme visant à encourager l’esprit de solidarité et de volontariat au sein de la société.

«La nature de la phase d’édification de l’Algérie nouvelle implique l’organisation de l’ensemble des composantes de la société civile activant au sein d’associations, au regard de l’importance de son rôle dans l’ancrage des pratiques saines et positives au sein de la société, à même de contribuer au processus de changement en douceur», a affirmé M. Berramdane, lors d’une rencontre de consultation avec la société civile.

Cette approche d’organisation de la société civile et l’orientation de son action repose sur «la profonde conviction du président de la République du rôle de premier allié stratégique dans le processus de construction et d’édification de l’Algérie nouvelle», a-t-il souligné.

Pour M. Berramdane, la pandémie de Covid-19 a donné lieu à des manifestations «exemplaires» d’actions de solidarité et d’entraide entre les Algériens (sensibilisation, désinfection, équipements de protection, aides et dons), traduisant un «grand sens de responsabilité» dont a fait montre la société civile envers la

patrie.

Pour valoriser sa contribution efficiente, le président de la République a décidé de constitutionnaliser la société civile, à travers le projet de Constitution amendée, soumis à référendum le 1er novembre prochain, en intégrant la société civile dans son préambule et dans 6 articles, dont celui portant mise en place d’un observatoire national de la société civile, a ajouté l’orateur.

Cette rencontre de consultation, tenue à la maison de la Culture Mohamed-Lamine-Lamoudi, est la 38e du genre à être organisée à travers le pays, dans le cadre de la concrétisation de l’action participative avec les partenaires actifs, en vue de recueillir leurs suggestions pour la définition d’une stratégie d’encadrement et d’organisation de la société civile, dans le respect des spécificités de chaque région.