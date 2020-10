Aéroport d’Alger : La piste d’atterrissage principale réceptionnée avant le 1er novembre

Il a rappelé que le 9 mai dernier, il avait effectué une visite d’inspection sur le même site et donné des instructions pour que ce projet réalisé par Cosider soit livré dans les six mois à venir, indiquant que malgré la situation sanitaire actuelle, l’état d’avancement de ce projet était très appréciable, ce qui permettait de le livrer avant le 1er novembre. Cette piste a été renforcée et réaménagée, car l’ancienne configuration représentait un danger pour les mouvements des avions, indiquant que cette nouvelle piste a une largeur de 60 mètres et peut accueillir des appareils de 400 tonnes, tels que les Airbus 380 et Boeing 747 qui pourront s’y poser en toute sécurité, l’ouvrage étant équipé de lampes à LED.

Le renforcement de cette piste principale permettra la mise à niveau de l'infrastructure aéroportuaire, conformément aux normes internationales exigées par l'Organisme de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

M. Chiali a réitéré que le groupe public Cosider dispose des capacités humaines et matérielles nécessaires pour accélérer le rythme des travaux. Il a salué à cet effet les efforts soutenus déployés par le groupe Cosider qui a réalisé les travaux dans les délais, malgré la situation sanitaire. Concernant la reprise du trafic aérien international, suspendu depuis le mois de mars dernier en raison de la Covid 19, M. Chiali a déclaré que son ministère est chargé uniquement du suivi des projets de travaux publics. Il a souligné que la reprise de l’activité de l’aéroport international d’Alger reste liée à l’amélioration de la situation sanitaire, notamment au niveau mondial, précisant que «la décision sera prise en concertation avec les secteurs concernés». Pour rappel, les travaux du projet de rénovation de la piste principale de l'aéroport international d'Alger, confiés initialement en 2014 à l'entreprise Etrhb Haddad, avaient accusé un arrêt, en raison des procédures de résiliation engagées. Repris par Cosider en février 2020, le délai de réalisation de ce projet a été diminué de 12 à 6 mois, avec un montant de marché estimé à près de 2,6 milliards de DA. La consistance des travaux comprend la réparation totale de la piste principale, des pistes secondaires pour des taxiways et de deux parkings avions d'une superficie de 16.000 m² et de 9 bretelles d'un linéaire global de 2.000 mètres.

Hichem Hamza