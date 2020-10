Lutte contre la pandémie : Don de 1.000 masques de protection

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, l'hôpital Birtraria et la maison d’accueil des personnes âgées de Bab Ezzouar ont bénéfici d'un don de 1000 bavettes de la part de l'entreprise First Remed de production des dispositifs médicaux pour la lutte contre la Covid 19. Son directeur, Abderrahmane Sighen, souligne qu’«il faut continuer à combattre le virus. La situation n'est pas encore rentrée dans l'ordre. Tout le monde est impliqué pour combattre l'épidémie et retrouver une vie normale». L’entreprise représentée par GPS/Quest-corporate, leader dans le développement et la promotion des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, a mis sur le marché les premiers masques KN95 certifiés aux normes internationales. Avec une capacité de production de 500 000 bavettes chirurgicales par jour et 50 000 bavettes de type FP3, le directeur assure «qu'il n’y aura pas de problème dans la disponibilité de ce produit». Il fait part de difficultés douanières auxquelles l'entreprise fait face en matière d'acquisition de la matière première.

Kafia Aït Allouache