Taxis interwilayas : Dans la quasi- clandestinité

Après plus de huit mois d’arrêt d’activité, les taxis inter-wilayas reprennent leur activité dans l’illégalité en contournant les mesures anti-Covid 19. Les taxis inter-wilayas sont bel et bien de service avec une légère hausse des tarifs avec 3000 à 3500 la place Alger-Oran, 1500 à 2000 Alger-Chlef et encore plus cher pour les wilayas les plus éloignées. Mohamed, 45 ans, chauffeur de taxi depuis plus de dix ans, reconnaît qu’il contourne les mesures anti-Co-19 pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. «En l’absence d’une décision nous autorisant à reprendre notre activité et par conséquent notre train de vie le plus normalement du monde, nous nous débrouillons pour subvenir à nos besoins et ceux de nos familles», dit-il. «Nous avons dépensé toutes nos économies, emprunté de l’argent, usé de toutes les ruses pour ne pas souffrir de cette crise. A ce stade, cela devient insoutenable», ajoute-t-il. Le citoyen n’a d’autre choix que d’emprunter ce moyen de transport. Des voyageurs contactent le transporteur via une page Facebook initialement destinée au co-voiturage gratuit.

Sihem Oubraham