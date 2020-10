Tizi Ouzou : Tinzer, une source légendaire

La plus grande source du Djurdjura, Tinzer, située dans le massif occidental Haizer du Djurdjura, enregistre actuellement une inquiétante baisse de son débit.

D’une moyenne estivale de 424 litres/seconde, le débit de cette source millénaire ne dépasse pas présentement les 50 litres secondes, un débit jamais enregistré par le passé. Cette baisse drastique du débit de cette source jaillissant des tréfonds du massif occidental du Djurdjura et se trouvant sur le territoire du village Ait Ali, dans la commune de Boghni, à une quarantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, est due, selon le chef de secteur Tala Guilef du Parc national du Djurdjura (PND), Abdelaziz Mahdi, au manque en apport des précipitations qu’a connu la wilaya cette année. Ce constat établi par les responsables du Parc national du Djurdjura est corroboré par le directeur de laboratoire des eaux de l’université Mouloud Mammeri, Malek Abdeslam, qui a fait savoir dans une vidéo partagée sur sa page Facebook que le débit actuel de la source Tinzer est d’environ de 50 à 70 l/s, alors que son débit maximal est de l’ordre de 1500l/s et celui moyen de près de 424 l/s. Cette source fournissait depuis 1928 de l’énergie propre à travers les deux usines hydroélectriques d’Ighzer Nchvel (Boghni) et Talla Oullili (Bounouh) jusqu’à un passé pas loin, selon le chef de secteur de Talla Guilef. L’eau qui jaillit de cette source légendaire située en contrebas du parc naturel Talla Guilef n’en profite actuellement à personne, déplorent des citoyens du versant sud de la wilaya de Tizi-Ouzou et le chef du secteur de ce même secteur.

A l’avenir, l’eau qui coule de cette source au débit habituel à lamoyenne en saison estivale de plus de 420 litres, sera d’un grand apport au barrage de Souk N’tlata qui est en cours de réalisation sur un territoire relevant des communes de Tadmait et Ait Yahia Moussa, entre autres. Concernant la salinité de l’eau jaillissant de la source Tinzer (Nez) qui tire son nom de la forme des deux cavités naturelles de la source qui ressemblent étonnamment aux narines, le chef de secteur de Tala Guilef a expliqué que celle-ci provient des couches gypseuses traversées par les eaux de Tisrafine du même massif montagneux Haizer, non sans préciser que cette salinité est ressentie surtout durant la période de baisse du débit de cette source. En se mélangeant avec une eau normale provenant d’un oued (Aggouni El Ainser) situé à côté de la source Tinzer, l’eau de cette dernière source se trouve ainsi débarrassée d’un taux appréciable de sa salinité, explique-t-on de même source. Le village Ait Ali où se trouve cette source d’eau et dont une grande partie fait partie intégrante du Parc national du Djurdjura a bénéficié de plusieurs projets financés par ce dernier, notamment l’ouverture d’une piste pour atténuer un tant soit son enclavement, des plants fruitiers et de l’emploi saisonnier, apprend-on du même responsable. D’une population de près de 900 personnes exerçant en majorité dans l’élevage de bovins et de caprins, Ait Ali est le village le plus reculé et enclavé de la commune de Boghni, voire de la wilaya de Tizi-Ouzou, d’où l’attention particulière dont font preuve à son égard les responsables du Parc national du Djurdjura. Ce village et sa mythique source dont l’eau est saumâtre avec une forte salinité en été sont liés à une légende transmise de génération en génération qui raconte qu'à la fin du XVIIIe siècle, une caravane venue de Béjaïa s'est rendue dans la région pour exiger des habitants de payer en contrepartie de l’utilisation de l’eau de cette source qui, du fait de sa salinité, ne pouvait provenir que de la mer de Béjaïa. La rançon s’acquittait en nature et se composait principalement de figues sèches et d'huile d'olive jusqu’au jour où une pauvre vieille du village avait décidé de ne pas se plier à l’exigence de ces caravaniers à qui elle avait refusé de remettre la dime en nature, tout en les défiant de pouvoir interrompre le jaillissement des eaux de cette source ! Pour la punir d’avoir osé défier ces caravaniers réclamant la propriété de l’eau qui coulait de cette source, les sages du village décidèrent de mettre en quarantaine cette brave femme. Des jours après ce refus du payement de la rançon signifié courageusement par cette vieille, l’eau a continué de couler à flots à partir de cette source que les caravaniers de Béjaia voulaient en faire, sans aucune preuve valable, une source de rente en nature. Constatant que l’eau n’a pas cessé de jaillir de cette source après l’affront qu’avait fait subir cette vieille femme aux caravaniers, les villageois décidèrent de ne plus se laisser rançonner par ces «imposteurs». La chaîne montagneuse du Djurdjura regorge de sources de différents débits. Présentement, elles sont d’environ 332 sources dont plusieurs ont un débit dépassant les 100 litres/secondes, selon le chef de secteur de Tala Guilef du PND. Les sources au grand débit sont dans leur écrasante majorité captées et alimentent les villages périphériques de plusieurs communes de la wilaya, a fait savoir Mahdi, en déplorant les conséquences néfastes de ce captage effréné de ces sources sur la végétation et la faune du Parc national du Djurdjura qui se trouve de fait menacer d’assèchement. L’assèchement menace aussi les cultures maraîchères qui prospéraient jadis sur les terrains parcourus par les eaux jaillissant en cascade de plusieurs sources disséminées à travers le majestueux Djurdjura, a-t-il encore indiqué, tout en souhaitant que la multiplication de la réalisation des barrages et les transferts qui en découlent aboutiront à la réduction des taux de captagedes eaux des sources se trouvant sur le territoire du parc pour reverser ainsi une partie de ces eaux dans la nature qui en a tant besoin en cette période de baisse drastique de la pluviosité et des chutes de neige. En attendant des saisons meilleures, l’eau, source de vie, doit être préservée pour les générations futures par, notamment, la rationalisation de son utilisation et la protection de toutes ses sources. Pour ce faire, le civisme des populations vivant dans les zones périphériques de l’emblématique Djurdjura est fortement recommandé.

