GRAND ANGLE : La dernière colonie d’Afrique

Pour les sahraouis et tous ceux qui soutiennent leur lutte, il devient de plus en plus difficile de comprendre le refus des Nations unies d’assumer ses responsabilités sur ce dossier.

Il ne s’agit pourtant pas d’octroyer un droit injuste à un peuple, mais juste de rétablir un peuple qui lutte depuis plus de 40 ans pour son indépendance dans son droit légitime.

Car, ce qui est attendu, c’est juste de reconnaître aux sahraouis l’exercice d’un droit inaliénable que les résolutions onusiennes sont les premières à en reconnaître la légitimité.

La justesse de la cause sahraouie n’est pas une vue de l’esprit. Ce n’est pas un droit indu. Si l’ONU reconnaît aux sahraouis le droit à l’organisation d’un référendum d’autodétermination, c’est parce que le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique. Un territoire occupé par le Maroc.

Les Nations unies sont, de ce fait, responsables de la situation qui y prévaut.

Elles se doivent de mettre en œuvre leur droit à l’autodétermination, de mettre un terme aux violations marocaines des droits de l’homme et à l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental.

Le Maroc aura beau tenter d’induire en erreur l’opinion internationale sur la réalité de la question du Sahara occidental, en prétendant qu’elle n'était pas une question de décolonisation, mais personne n’est dupe.

Ceux qui croient les allégations marocaines sont ceux qui ont vendu leur conscience à Rabat.

La présence du Maroc au Sahara occidental est une occupation de force et illégale, qu’il ne pourra pas occulter indéfiniment.

Il est impossible de cacher l’existence du peuple sahraoui qui est déterminé à poursuivre sa lutte pour son indépendance.

Son droit à l’exercice du référendum d’autodétermination est inaliénable, et qu’il finira par mettre en œuvre.

Le secrétaire général des Nations unies avait affirmé, dans son dernier rapport sur le Sahara occidental, daté du 29 septembre 2020, soumis à la session en cours de l'Assemblée générale, que la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l'Assemblée générale et le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux considèrent le Sahara occidental comme «un territoire non autonome

et une question de décolonisation».

dès lors, qu’attend son organisation pour agir ?

Nadia K.