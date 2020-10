Mouvement El-Islah : Voter pour le projet, «une priorité nationale»

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a estimé lundi à Biskra que voter pour le projet d’amendement de la Constitution lors du référendum populaire du 1er novembre prochain constitue «une priorité nationale». «Le mouvement El Islah considère que la nouvelle Constitution est un impératif pour la nouvelle phase et le passage vers la nouvelle Algérie dans laquelle seront consacrés l’Etat de droit et les libertés», a indiqué le responsable politique, lors d’un meeting de sensibilisation à la salle Atlas dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet d’amendement de la Constitution. «Si le projet de la Constitution sera adopté par le peuple, il constituera une réponse aux revendications des citoyens et citoyennes ayant participé au Hirak du 22 février 2019 ainsi qu’aux revendications de la classe politique qui appelait au changement», a-t-il encore soutenu. Evoquant les composantes de l’identité nationale, le président du mouvement El Islah a relevé que le projet d’amendement de la Constitution consolide la cohésion nationale par «la constitutionnalisation de tamazight en tant que langue nationale qu’il faut promouvoir», dénonçant les affabulations des «prêcheurs de la fitna». Il a, dans ce sens ajouté, que «ces prêcheurs de la fitna tentent d’induire en erreur les Algériens».

M. Ghouini a ajouté que «les associations peuvent, dans le cadre du projet d’amendement de la Constitution, contribuer à la prise de décision et à exprimer les préoccupations à travers l’observatoire de la société civile qui permettra à ses acteurs de jouer leur rôle dans l’édification de l’Algérie».

Le président du Mouvement El Islah a invité les militants de son parti à participer à l’explication des articles du projet d’amendement de la Constitution qui représente, a-t-il indiqué «une phase nouvelle», insistant sur l’importance d’une forte participation des citoyens et citoyennes au référendum populaire du 1er novembre prochain.