Béchar : Les SMA lancent une opération de sensibilisation

Le commissariat local des Scouts musulmans algériens (SMA) a entamé hier une opération d'information et de sensibilisation de la population et de ses adhérents à travers la wilaya de Bechar, surtout ceux en âge de voter, sur l'importance du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, a-t-on appris auprès du SMA. L'opération s'articule autour de rencontres débats animées par des universitaires, notamment des enseignants de droit de l'Université Mohamed-Tahri, ainsi que des cadres locaux des SMA, a indiqué Abdelmoutaleb Fizioui, responsable du bureau SMA de Bechar.

«Nous voulons à travers cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne référendaire, sensibiliser les électrices et électeurs à travers plusieurs communes de la wilaya sur l'importance de ce referendum, sur les élections et surtout sur la diffusion et la promotion de la culture électorale», a souligné M. Fizioui.

L'objectif à travers l'opération de sensibilisation est aussi de contribuer, en tant qu'association nationale des SMA, à la consultation électorale pour apporter un appui à l'édification d'un Etat moderne et démocratique, a-t-il ajouté. La délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui suit de près les différentes activités liées à cette campagne référendaire, a finalisé les listes des encadreurs des 98 centres et des 542 bureaux de vote, dont neuf itinérants, prévus pour le référendum sur d'amendement de la constitution devant avoir lieu le 1er novembre prochain, a indiqué Mohamed Djarmane, responsable de la communication au sein de la délégation locale de l'ANIE.

Tous les moyens humains et logistiques de la délégation de wilaya de l'ANIE sont déployés pour la réussite de la présente campagne référendaire, a-t-il fait savoir.