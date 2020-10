Sidi Bel-Abbès : voix de femme de l’Algérie profonde

La femme de l’Algérie profonde reste fortement attachée au pays et liée à la notion de renouveau pour se mobiliser autour de la campagne référendaire sur la révision constitutionnelle. Le coup d’envoi d’une opération de sensibilisation a été donné, lundi dernier, à partir du siège de l’UNFA pour sillonner la wilaya et sensibiliser les couches féminines sur la portée de cette loi fondamentale, dans sa nouvelle mouture, sur le fonctionnement et l’équilibre des institutions de la République, la transparence dans la gestion de la chose publique et la consécration des droits de la femme. Composée de représentantes d’associations, de médecins, de juristes et autres spécialistes, la caravane pour le dépistage du cancer du sein a pris le départ en direction de Ras El Ma pour entreprendre des consultations et explorer le terrain.

«S’il reste vrai que cette opération s’inscrit dans le cadre de nos activités classiques pour venir en aide à la femme rurale, il n’empêche que l’opportunité est offerte également pour engager le débat sur la nouvelle constitution et expliquer à cette frange de la population son impact sur le pays « déclare la secrétaire de wilaya du bureau de l’UNFA qui compte bien s’investir dans l’animation de la campagne.

A cet effet tout un programme d’action a été élaboré pour débattre des différents axes et thèmes de cette nouvelle Constitution plus que jamais au cœur de l’actualité nationale. Des universitaires sont conviés à donner des conférences sur le sujet pour enrichir le débat et relever les impressions des uns et des autres. Bref, un travail de proximité est accompli par ces membres des associations déterminés à faire valoir leurs convictions. Des appels sont lancés pour une participation massive le jour du scrutin et l’adoption de cette loi fondamentale fondement de l’Algérie nouvelle.

Les discussions engagées çà et là, une large adhésion est perçue par une majorité qui retient cet esprit de justice, d’équité et de transparence appuyé dans les dispositions de cette constitution pour la relance de l’économie. Espoir et optimisme se lisent sur les visages de ces femmes qui s’accordent sur la forte symbolique de cette consultation populaire.

