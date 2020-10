Préparation de la mise en œuvre du protocole sanitaire : L’ANIE à pied d’œuvre

La première semaine de la campagne électorale s’est achevée dans un cadre serein et dans le respect absolu des critères fixés par l’Autorité indépendante des élections.

L’Anie entame aujourd'hui une nouvelle phase dans l'organisation de la campagne de sensibilisation pour le référendum constitutionnel du 1er novembre. Une phase bien particulière, tant il s'agit d'une opération de concertation d'envergure avec ses délégués répartis à travers le pays et les responsables locaux à l'échelle nationale en vue de garantir un encadrement idoine pour l'application du protocole sanitaire de prévention et de protection contre l'épidémie dans les centres et bureaux de vote.

Son président, Mohamed Charfi, devra sensibiliser, ce matin par visioconférence, les délégués de l'autorité et les responsables de wilaya et de commune sur l'importance de respecter scrupuleusement les consignes contenues dans ce protocole sanitaire.

Il aura surtout à mettre en relief le principe d'uniformisation des besoins, soit une réparation équitable des équipements de prévention dont la mise en place au sein des centres et bureaux de vote s'accomplira dans les trois jours précédant le jour J, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Le président de l'Anie devra saisir aussi l'opportunité de son intervention pour solliciter la contribution active des autorités compétentes relevant, notamment de l'administration et des structures des santé publique au niveau local dans le cadre de la prochaine mise en place du protocole sanitaire. Dans cette perspective une délégation de l'Anie, composée notamment de médecins assermentés ayant participé à l'élaboration du protocole sanitaire entamera une tournée d’inspection et de contrôle en vue de s’imprégner, d’une part, des conditions garantissant la consécration des objectifs en matière de préservation de la santé publique et de s’assurer, d’autre part, de sa parfaite assimilation par les responsables des bureaux et centres de vote, et du coup, de leur disposition à s’engager pleinement pour assurer sa réussite. Elaboré par une équipe de médecins de l’Anie, le protocole 19 a été validé et adopté en tant que document de référence où sont introduits tous les aspects en vue de parer à tout risque de contamination.

En ce sens, et en plus de l’obligation du port de bavettes, de désinfection des espaces de vote et de tous les matériels utilisés lors de cette opération, il est prévu un règlement strict en termes d’accès des électeurs dans les bureaux de vote en respectant la distanciation sociale et en accordant la priorité aux personnes âgées et aux femmes enceintes)

Une source de l’ANIE a affirmé que cette première semaine de campagne s’est achevée «dans une ambiance sereine qui a prévalu à travers l’ensemble du territoire national. «Il n’y a eu, jusque là, aucune transgression des règles fixées par l’Anie dans le cadre de la campagne électorale».

L’Autorité indépendante des élections a réitéré sa confiance en tous ses délégués et encadreurs ayant réussi l’organisation de la présidentielle de décembre 2012, en procédant, toutefois, au remplacement des membres défaillant et démissionnaires. Pour le référendum du 1er novembre, l’ANIE aspire à réussir un scrutin de niveau mondial qui s’inscrit dans la continuité de l’action commencée le 12 décembre dernier, elle-même le résultat du hirak et authentique du 22 février.

Karim Aoudia