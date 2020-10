Vers un échange de joueurs entre la JSK et Al Hilal (Soudan) : Juma contre Bakhit

À la recherche d'un avant-centre de métier, depuis le début du mercato estival, les dirigeants de la JS Kabylie semblent avoir trouvé leur bonheur au Soudan. Ils seraient sur les traces d'un international espoir évoluant au sein de la forêt d'Al Hilal Oum Durman. Il s'agit de Hamid Waleed Bakhit. Celui-ci serait décrit comme un véritable Keeler. L'attaquant en question a été élu deuxième meilleur buteur de la coupe de la CAF 2019, avec 7 réalisations. Pour rappel son équipe a été éliminée en quart de finale par le représentant tunisien l’Étoile du Sahel, lors de cette édition. En championnat, avant l'arrêt de la compétition le 1er mai dernier, le jeune joueur de 21 ans comptait 10 buts à son actif en 17 matchs disputés. Le joueur a été proposé à la JSK par le manager algérien qui a été derrière le transfert de Abdulrrahman d'Al Merreikh Oum Durman au CA Bordj Bou Arreridj l'année dernière. Le jeune attaquant est intéressé et son club aussi. Toutefois, Al Hilal, qui a connait des difficultés tant au niveau financier que technique après avoir remporté le championnat la saison dernière, souhaite un transfert pour renflouer ses caisses. La JSK proposerait un échange Juma contre Bakhit. Pas très convaincu par les performances de l'international Kényan, les dirigeants Kabyles veulent inclure Juma dans l'opération. D'une pierre deux coups. Ils veulent se débarrasser d'un joueur qui a pratiquement passé la saison à l'infirmerie, et par la même renforcer leur effectif par un redoutable attaquant.

Une idée qui semble plaire à la direction d'Al Hilal. Reste à connaître le montant que la JSK serait prête à mettre, en plus de son joueur, pour s'attacher les services de Bakhit. A moins de trouver rapidement un acquéreur pour Juma, rapidement. Avant l'arrêt des compétitions, un club Égyptien et un autre Qatari avaient montré leur intérêt pour l'attaquant Kenya.

Redha M.