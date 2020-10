FAF : Prompt rétablissement à Hannachi

Le Président de la fédération algérienne de football (FAF), M. Khireddine Zetchi et les membres du bureau fédéral ont tenu à souhaiter un prompt rétablissement à M. Mohand Cherif Hannachi, l’ancien joueur international et Président de la JS Kabylie en ce moment souffrant et hospitalisé à Alger avant son transfert en France pour y subir des soins ces jours-ci. «Toutes nos pensées amicales accompagnent M. Hannachi dans ce moment difficile, et nous priens Le Tout-Puissant pour qu’il se remette rapidement de cette épreuve». Par ailleurs, le Président de la fédération et les membres du BF se sont dits heureux d’apprendre que l’ancien arbitre international M. Karim DAHO a subi avec succès une intervention chirurgicale. Ils lui souhaitent également un rapide rétablissement et un retour parmi les siens. Nous nous joignons à la FAF pour souhaiter à notre tour un prompt rétablissement au charismatique ex-président et homme fort de la JSK, ainsi qu’à l’ancien arbitre Karim Daho.

M.-A. A.