CA Bordj Bou-Arréridj : 11 joueurs de l’effectif de la saison passée maintenus

Les dirigeants du CA Bordj Bou Arreridj (ligue 1 de football) ont décidé de garder 11 joueurs de l’effectif de la saison dernière, a-t-on appris dimanche, de l’entraineur Bilal Dziri.

«Il a été décidé en coordination avec la direction du club de maintenir 11 joueurs de l'effectif de la saison passée à savoir, le gardien Si Mohamed Cedric, les défenseurs Oussama Kettal, Houd Rahmani, Touhami Sebai, Mohamed Hamouche, le milieu de terrain Ahmed Gaâgaâ et les attaquants Youcef Djahnit, Sofiane Lechheb, Amine Aissa El Bey , Abdellaha Douagi en plus de du soudanais Mohamed AbdelRahman Youcef El Gherbal», a révèle à l’APS, le technicien bordji.

Il a dans ce sens ajouté que l’effectif a jusqu’à présent, enregistré l’arrivée du défenseur Nacer Medour de la JSM Béjaia, les deux gardiens de but Abdelselam Naili de la JSM Tiaret et Oussama Methazem de l’USM Khenchela, le milieu de terrain récupérateur Ali Amireche de l’OM Arzew en plus des deux attaquants de l’USM Sétif, Akram Barouche et Ihab Abderahmane Kessas

Aussi, cinq (5) joueurs de l’équipe espoir ont intégré l’équipe première, a-t-on souligné.

Bilal Dziri a également fait part du recrutement «avant la fin de la semaine» de deux nouveaux joueurs, en l’occurrence un arrière gauche et un avant-centre.

De son côté, le directeur sportif du club, Nadir Bouzenad a révélé que le MC Alger a formulé une offre de 10 millions de dinars pour s’attacher les services de l’attaquant soudanais El Gherbal sous forme d’un prêt de 18 mois.

Une offre jugée «insuffisante» par une direction du CABBA qui a fixé le prix de son attaquant à 20 millions de dinars.

Concernant la préparation, Bouzenad a fait savoir que l’ensemble de l’effectif devra se rendre ce lundi au siège du club afin de passer la visite médicale et pouvoir ainsi entamer le premier stage d’avant saison.