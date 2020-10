Football, Algérie - Mexique : Les Verts pour un 20/20

Les protégés de Djamel Belmadi affrontent le Mexique, ce soir à partir de 20h à La Haye, aux Pays-Bas. Un sérieux test pour les champions d’Afrique face à une solide sélection, invaincue depuis vingt matches et qui a récemment battu les Pays-Bas chez eux en amical.

La première partie du stage bloqué effectué en Autriche a été une réussite auréolée par une victoire face au Nigéria sur le score d’un but à zéro. Les Verts ont fait une bonne partie face aux Super Eagles et durant laquelle plusieurs joueurs ont été incorporés par rapport à la fameuse équipe ayant remporté de la CAN 2019. Avec l’absence de Benlamri, Belaili, Atal, Slimani et autres, Belmadi a donné la chance a plusieurs joueurs qui ont donné satisfaction. Benrahma par exemple qui a montré de belles choses pourrait être reconduit sur le flanc gauche, tout comme Mehdi Tahrat qui a formé un bon tandem avec Mandi.

Pour le match face au Mexique Bennacer, Feghouli et Guedioura laissés sur le banc le précédent match, devront effectuer leur entrée même si le trio Abeid, Boulaya et Belkabla a bien fait le travail face au Nigéria. Au niveau de l’attaque, hormis la titularisation certaine de la star de l’équipe, en l’occurrence le capitaine Ryad Mahrez, Benrahma pourrait être reconduit en ailier gauche avec une probable titularisation de Bounedjah devant.

Après avoir mené un parcours sans faute durant les dix-neuf derniers matchs, notamment à l’échelle continentale où les protégés de Belmadi ont dominé les nations africaines que ce soit en rencontres amicales, à la CAN-2019 ou face à la Zambie et le Botswana pour le compte des qualifications à la CAN 2021, les Fennecs ont fait sensation il y a quelques mois de cela à Lille en battant le Colombie en match amical sur le score sans appel de trois buts à zéro. Suite à une séance de visionnage vidéo sur le dernier match du Mexique face aux Pays-Bas, l’entraineur national, réputé pour sa bonne lecture des tactiques adverses, prépare un plan pour permettre aux Verts de s’imposer afin de poursuivre la série de dix-neuf rencontres sans défaite, mais surtout, pour dire au monde que l’Algérie peut rivaliser avec les grandes nations du football, en guise de prélude pour la coupe du monde Qatar 2022. Affronter le Mexique est aussi une autre occasion pour le sélectionneur national pour s’assurer de la forme physique et technique de ses joueurs après les chamboulements résultants de la pandémie du Covid-19. C’est une nouvelle opportunité pour mettre en place l’équipe type qui devrait affronter le Zimbabwe, le 12 et 16 novembre prochain, respectivement à Alger et Harare, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021 au Cameroun. Il y a lieu de rappeler que l’Algérie occupe la tête du groupe H avec six points récoltés en deux matchs. Le rendez-vous de ce soir face au Mexique est donc à suivre avec attention

La rencontre sera retransmise par l’EPTV sur la chaine terrestre. Au grand bonheur du grand public algérien toujours très attaché à son équipe nationale.



Kader Bentounes

///////////////////////////////////////

Entraînement avec l’ensemble de l’effectif



Avant le match contre le Mexique, ce soir, la sélection nationale s’est entraînée sur le terrain du centre de Zuiderpark Ado Den Haag de La Haye (à partir de 17h30). L’ensemble de l’effectif était présent sous un soleil radieux avant que les nuages ne réapparaissent sous un air assez frais.

A leur descente du bus, les joueurs ont été accueillis par un petit groupe de supporters qui, bien heureux, ont réussi à prendre quelques photos-souvenirs avec leurs favoris. Sur le plan travail, la séance de dimanche a été une nouvelle fois riche et intense, où tous les joueurs ont répondu présents lors des différents exercices, notamment les oppositions, sur des surfaces réduites ou sur la moitié du terrain.



La délégation de l’EN passe au test Covid-19

Compte-tenu des directives strictes relatives à la pandémie de la COVID-19, tous les membres de la délégation de l’équipe nationale ont passé hier matin, le test obligatoire en prévision de la rencontre de ce soir face au Mexique. Pour rappel, c’est le troisième test subit par les algériens, après celui de départ, notamment d’Alger, puis celui effectué en Autriche. Jusqu’à maintenant toutes les analyses se sont révélées négatives.