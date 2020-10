Établissements universitaires : Reprise des cours du deuxième semestre

Les étudiants ont commencé, dimanche dernier, à rejoindre dans une seconde phase les établissements universitaires pour poursuivre les cours du deuxième semestre de l’année 2019-2020, suspendus, rappelons-le, depuis le mois de mars dernier suite à la propagation du Coronavirus. La reprise des cours intervient dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui prévoit un retour progressif des étudiants. Il faut dire que la plupart des universités ont réussi à mettre en œuvre le protocole imposé par la tutelle durant la première phase de la reprise, du 19 septembre au 10 octobre. C’est ce que confirme le président de l’Organisation estudiantine algérienne libre (OEAL), qui a déclaré à El Moudjahid que la première phase de la rentrée s’est déroulée dans des «conditions acceptables», d’autant plus qu’aucun cas de contamination n’a été enregistré. «Cependant, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour la prise en charge des étudiants dans les cités universitaires, en prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique ainsi que l’application rigoureuse du protocole sanitaire déjà adopté», a indiqué M. Fateh Seribli. Le protocole mis en place par la tutelle prévoit, faut-il le rappeler, un retour progressif des étudiants sur trois phases. Chaque phase est répartie en une période de 15 jours pour dispenser les cours et une semaine à 10 jours pour organiser les examens afin d’achever l’année universitaire en cours et d’assurer l’égalité des chances pour tous les étudiants. L’Office national des œuvres universitaires, continue, à cet égard, à fournir des statistiques quotidiennes relatives à l’afflux des étudiants via la plateforme numérique consacrée à cet effet, réfutant toutes les informations circulant en milieu universitaire et les réseaux sociaux faisant état de cas confirmés de Coronavirus dans certains établissements universitaires. Cette plateforme numérique créée en août dernier, soit avant le retour des étudiants, est gérée par des équipes médicales composées de 1.000 médecins, 554 infirmières et 161 psychologues, mobilisés au service de l’étudiant et des travailleurs. L’ONOU a également alloué 562 bus pour le transport hors wilaya de résidence de 41.906 étudiants au niveau des directions des œuvres du Centre, de l’Est et de l’Ouest durant la première phase de reprise des cours. Le nombre d’étudiants pris en charge dans ce cadre dépasse 56.000 étudiants.

Selon la même source, 264 bus ont été mobilisés pour le transport de 9.907 étudiants hors wilaya pour la région du centre, 211 bus pour le transport de 28.858 étudiants de l’Est et 87 bus pour le transport de 3.141 étudiants des wilayas de l’ouest. Il convient de souligner que les cours du deuxième semestre pour l’année universitaire 2019/2020 se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020 tandis que la rentrée universitaire 2020/2021 est fixée au 22 novembre prochain.

Salima Ettouahria