Syndicats des travailleurs de l’éducation : Garantir la reprise dans les meilleures conditions

Messaoud Amraoui de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF) estime que la rentrée scolaire de cette année se fera dans un contexte complètement inédit, une situation qui exige des mesures exceptionnelles. «Il aurait été plus judicieux de scinder l’année en deux trimestres au lieu de trois, cela aurait pu permettre de récupérer ces deux mois de retard et le trimestre de l’année dernière supprimé à cause de la pandémie du coronavirus», a-t-il suggéré dans une déclaration à El Moudjahid. Il propose de prolonger l’année scolaire jusqu’au mois de juin, adopter une évaluation semestrielle et non trimestrielle. «Si ces mesures sont prises en charge et appliquées sur le terrain, nous pourrons espérer récupérer le retard et entamer l’année scolaire 2021-2022 sans grand problème», a-t-il assuré. De son côté, et dans le souci de réussir l’année scolaire, le Syndicat national des travailleurs de l’Education souligne la nécessité de respecter les mesures de prévention à travers le port du masque et la distanciation physique, tout en veillant à ce que tous les établissements soient préparés pour l’application des protocoles sanitaires. En ce qui concerne les mesures sanitaires préconisées pour réduire les regroupements des élèves, l’organisation syndicale suggère de supprimer la récréation dans la cour, de revoir à la baisse le volume horaire des cours et de passer d’une heure à 45 minutes. Le ministère de l’Education nationale précise dans un communiqué rendu public dimanche que les vacances d’hiver sont fixées, dans toutes les régions, du 28 janvier au 6 février 2021, soit une période de 10 jours seulement au lieu de 15. Les vacances de printemps sont programmées à partir du 11 au 20 mars. Les vacances d’été débuteront dans toutes les régions, à partir du 8 juillet pour les enseignants et les élèves. Ils seront rejoints par le personnel de l’administration après les opérations relatives à la fin de l’année scolaire, tout en assurant la permanence au niveau des établissements éducatifs durant les vacances d’été. Le ministère a fixé les dates de sortie au jeudi 22 juillet pour les 1re et 2e régions et à compter du 15 juillet 2021 pour les administrateurs de la 3e région. Le ministère exige aux enseignants et aux personnels administratifs d’assurer la surveillance et l’encadrement des examens. Les vacances d’automne sont annulées. Les élèves vont reprendre le chemin de l’école à partir du 21 octobre pour le primaire, et le 4 novembre pour le collège et le lycée.

Sarah Benali Cherif