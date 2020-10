Université Kasdi-Merbah d’Ouargla : Un incubateur pour accompagner les projets innovants

L’université Kasdi-Merbah d’Ouargla se dotera, à partir d’aujourd’hui, d’un incubateur pour assurer l’accompagnement des projets innovants, a annoncé l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET). «Vu le potentiel de recherche et de développement technologique capitalisé par l’université au fil de ses années d’existence, beaucoup de projets finalisés ont donné lieu à des produits tout à fait innovants et dont les résultats peuvent être assez porteurs dans le secteur socio-économique», explique la directrice générale de l’agence, jointe hier par téléphone.

Mme Nedjoua Demmouche Mounsi révèle que cet incubateur est l’un des plus grands du pays et le premier incubateur universitaire avec un statut juridique, et précise que l’ANVREDET en sera le gestionnaire et Sonatrach le partenaire socio-économique, mais cela n’empêche pas l’agence de chercher d’autres partenaires économiques au niveau local qui peuvent financer et échanger leurs expertises et technicités.

«C’est aussi l’objectif assigné à travers la convention qui va être signée avec l’université d’Ouargla en vue d’échanger également les expertises et de travailler en collaboration entre les deux parties», rapporte-t-elle, notant que le but essentiel est d’absorber le chômage, de créer des start-up, d’améliorer l’économie locale et de donner l’occasion aux jeunes pour exprimer leurs idées. Selon notre interlocutrice, toutes les démarches ont été finalisées pour pouvoir travailler en collaboration avec ces parties. L’incubateur va être scindé en trois grands pôles. «Il y aura des porteurs de projets qui vont s’intéresser à tout ce qui a trait aux sciences de la vie et de la santé, le deuxième concerne la santé et les technologies et le troisième sera consacré aux sciences humaines et sociales», explique-t-elle, non sans rappeler que l’agence avait déjà organisé des challenges et des concours, pour pouvoir détecter les idées les plus innovantes.

D’autres incubateurs vont être inaugurés prochainement à Boumerdès et à Blida. Les porteurs de projets bénéficient d’une formation dispensée par l’ANVREDET, détaille Mme Nedjoua Demmouche Mounsi. Une convention de partenariat entre l’ANVREDET et l’université d’Ouargla sera signée, en marge de la cérémonie d’inauguration, en vue de définir le cadre de partenariat entre les deux parties. L’Agence, à travers son expertise dans la valorisation, l’incubation et la promotion de l’innovation, aidera l’université d’Ouargla à installer l’incubateur et à présélectionner et à accompagner les porteurs de projets dont les thématiques sont en relation avec les domaines de compétence de l’université. L’incubateur sera donc une opportunité aux étudiants et porteurs de projets innovants qui vont profiter de l’accompagnement pour la création de start-up. Les deux parties s’engagent sur plusieurs actions de coopération, dont l’accompagnement à la création de start-up, l’échange de connaissances, d’expériences et de compétences managériales et techniques, la validation de la faisabilité techno-économique des projets. L’incubateur constituera un moyen pour promouvoir les idées innovantes et développer des start-up. «C’est un objectif auquel s’attelle l’agence au niveau local et régional», assure la DG de l’ANVRETED.

