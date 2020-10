Station thermale Hammam Essalihine : La gestion cédée à l’ANDT

Le droit de gestion de la station thermale Hammam Essalihine, de la commune d’El-Hamma (Khenchela) a été cédée par l’APC de cette collectivité à l’Agence nationale de développement du tourisme (ANDT), a-t-on appris hier du directeur local du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Zoubir Boukaabach.

Le cahier des charges de l’accord de location a été paraphé dimanche par le président de l’APC et la directrice de l’ANDT, respectivement Saïd Takouachet et Djazia Ouchène, selon le même cadre, qui a précisé qu’en vertu de cet accord, l’ANDT assurera la gestion de cet équipement touristique pour une durée de cinq années courant à compter de 2021.

«Le futur gestionnaire assurera, durant les trois prochains mois, le parachèvement des travaux de réhabilitation et d’aménagement des pavillons et chambres de la station, ainsi que l’installation d’un réservoir d’eau froid en prévision de la réouverture prochaine de la station», a-t-il dit, déclarant que selon les termes de l’accord, «les travaux de réhabilitation incluant l’aménagement d’aires de jeu pour enfants seront poursuivis progressivement durant les deux premières années de location».

L’objectif de l’accord est de profiter de l’expérience de l’ANDT qui gère aussi la station thermale de Hammam Debagh de Guelma, pour moderniser Hammam Essalihine de Khenchela et en faire «une destination pour les curistes nationaux et étrangers», a assuré M. Boukaabach.

Structure touristique et thermale par excellence, l’exploitation de Hammam Essalihine remonte à l'époque romaine, avec notamment l’aménagement d’une piscine en plein air pour jouir des eaux chaudes des sources naturelles du site.

La station compte deux piscines en plein air, l’une rectangulaire mesurant 14 mètres de long sur 10 mètres de large et la seconde circulaire de cinq mètres de diamètres et plusieurs dizaines de chambres.

L’Entreprise régionale de génie rural, Safa-Aurès, avait assuré, du 1er mars 2019 au 29 février 2020, la gestion de cette station, fermée en mars passé sur décision du wali, Ali Bouzidi, et du président de l’APC d’El- Hamma, dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du nouveau coronavirus.