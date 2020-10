Cimenteries : Une nouvelle technique pour l’alignement des fours sans l’arrêt des activités

La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de diagnostic, pour procéder à l’alignement des fours sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de l’Industrie.

«La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), offre une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, pour l'inspection de l’alignement des fours de cimenteries», lit-on dans le communiqué du ministère posté sur sa page Facebook.

Selon la même source, «cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder à l’opération d’alignement des fours, sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie».

«Cette solution, une technique de pointe assurée auparavant par des experts étrangers, est désormais maîtrisée par les techniciens de la SME», précise le ministère dans le communiqué.

À ce titre, un premier contrôle d’alignement de fours a été effectué «avec succès» par les techniciens de la SME à la cimenterie d’Aïn El-Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même source.