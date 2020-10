Dynamique économique nationale : Mobiliser tous nos moyens

Il souligne les efforts déployés par le gouvernement pour répondre aux contraintes d’ordre politique et économique, faisant état de l’impact attendu de la constitution amendée sur laquelle se prononcera le peuple le 1er novembre.

«Il est important de mobiliser et d’injecter l’épargne et les moyens financiers gelés dans le circuit économique. Pour cela, j’appelle tous ceux qui sont détenteurs de moyens financiers supplémentaires de les déposer dans les banques pour les mettre à la disposition des investisseurs, sachant que le Trésor public à lui seul ne suffit pas à couvrir les besoins du développement économique», dit-il. Il revient sur le volume important de cette épargne qui doit être au service du développement national et du citoyen.

Il indique que l’Algérie prévoit un ralentissement de la croissance de 3 à 4% en 2020, au moment où le fonds monétaire international projetait 5 à 6%.

«Un ralentissement que nous rattraperons facilement l’année prochaine, grâce aux investissements des secteurs privés et publics qui seront inscrits dans le programme de développement», relève Khellaf. Il ajoute que «nous comptons beaucoup sur les investissements du secteur privé dans tous les secteurs».

Khellaf relève que le président de la République a rappelé que tous les secteurs étaient ouverts, soulignant que la sécurité alimentaire relève d’une priorité majeure.

Concernant le secteur agricole, le conseiller du Président à l’économie et aux finances ajoute qu’il est inconcevable d’importer pour 2 milliards de dollars/an de céréales et 1 milliard de dollars/an de poudre de lait, alors que «nous sommes dans une wilaya qui produit 280 millions de litres par année et que l’Algérie était un pays exportateur de céréales». «Nous devons couvrir nos besoins par nos moyens nationaux qui viendront essentiellement du secteur privé», dit-il. Le conseiller du président de la République a évoqué la problématique des produits importés pour la revente en l’état, ce qui ne sert pas l’économie nationale. La wilaya recèle des capacités dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme, indique le wali de Sétif, Kamel Abla.

Abdelaziz Khellaf a conclu en soulignant que la wilaya reste, par son tissu industriel, un des plus importants pôles du pays, grâce à la volonté et À la détermination des opérateurs économiques.

F. Zoghbi