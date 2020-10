Conférence multipartisane en Argentine : L’ONU appelée à assumer ses responsabilités

Les participants à une conférence multi-partisane consacrée à la question du Sahara occidental ont lancé un appel à la Minurso, et à travers elle à l'ONU, pour assumer leurs responsabilités quant à la mise en œuvre du droit à l’autodétermination, aux violations marocaines des droits de l’homme et à l’exploitation illégale des ressources naturelles de la dernière colonie d'Afrique. Cette visioconférence, tenue samedi et intitulée «la situation du peuple sahraoui, devant la poussée de l’agression marocaine», a été animée par M. Nestor Antonio Suleiman, écrivain argentin militant de la cause sahraouie. Elle a réuni les représentants de 7 partis politiques argentins (dont le parti justicialista, membre principal de la coalition péroniste au pouvoir), regroupés au sein d’un forum baptisé «Mesa (table) Interpartidaria de Relaciones Internationales» de la ville de Rosario (2e ville d’Argentine). Outre les partis politiques, plusieurs représentants des associations de solidarité avec le peuple sahraoui en Argentine, au Brésil, au Chili, en Espagne et au Portugal ont pris part à cette conférence, dont la tenue coïncide avec le 10e anniversaire de la mise en place du camp de Gdeim Izik et le 45e anniversaire de la journée de l’Union nationale sahraouie, célébrée le 12 octobre de chaque année. Les partis politiques argentins qui étaient présents à la conférence multi-partisane sont : Partido Solidario, Partido Intransigente, Partido Comunista Revolucionario, Partido Justicialista, Accion Popular, Nuevo Encuentro et Partido Comunista.