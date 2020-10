Le peuple sahraoui célèbre l’événement à Bentili

Le peuple sahraoui célèbre lundi le 45e anniversaire de l’Unité nationale, dont le coup d’envoi des festivités a été donné depuis la zone de Bentili, en territoires sahraouis libérés.

Les festivités auxquelles a assisté le Président sahraoui, secrétaire général du Polisario, ainsi que les membres du gouvernement et du Conseil consultatif sahraouis, ont donné lieu à une tribune organisée sur le site même d’où a été proclamée en 1975 l’unité nationale sahraouie à l’appel du chahid Mustapha Sayed, en compagnie d’un groupe de chouyoukh et de représentants des différentes franges de la société sahraouie.

Le membre du secrétariat national du Polisario, Ahmed El-Batal, a affirmé, dans une allocution prononcée à cette occasion devant des militants et des représentants du peuple sahraouis que «la force de l’Unité nationale est tributaire de la force du Front Polisario et de l’Armée de libération sahraouie».

Il a appelé pour cela à garder le projet national sahraoui d’édification de l’Etat sahraoui à l’avant-garde du combat du peuple sahraoui, avant de souligner que la force du Front Polisario et de l'Armée nationale sahraouie constituait le solide rempart face aux tergiversations de l’ennemi marocain.

Cette orientation est la même qu’avaient adoptée les martyrs de la cause sahraouie et ses chouyoukh qui ravivent, aujourd’hui à Bentili, le souvenir de la proclamation de l’unité nationale sahraouie, a rappelé Ahmed El-Battel. Pour sa part, le membre du Conseil consultatif sahraoui, Naâma El-Djemani, a estimé «impossible aujourd’hui d’évoquer l’unité nationale sans référer à El-Ouali Mustapha Sayed, Mahfoudh Ali Biba, et d’autres martyrs de la cause nationale sahraouie, hommes, femmes et jeunes».

«Le Front Polisario

a été une force dominante sur la scène sahraouie, aux côtés de l’Armée nationale sahraouie», a-t-il également soutenu.

Le programme de célébration, en présence de membres du Gouvernement et du Conseil consultatif sahraouis, du 45e anniversaire de l’unité nationale, qui coïncide avec le 10e anniversaire de Gdim Izik, comporte une représentation de l’agression du camp de Gdim Izik par les forces coloniales marocaines, ainsi qu’une rencontre sur l’unité nationale sahraouie.