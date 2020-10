45e anniversaire de l’Unité nationale : Conviction et détermination

L’ambassade de la République arabe sahraoui démocratique en coordination avec le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui ont commémoré hier à Alger le 45e anniversaire de l'unité nationale du peuple sahraoui, en présence du directeur de l’INESG, de parlementaires, des personnalités politiques et de diplomates. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a souligné que «la position de l’Algérie vis-vis la cause sahraouie est connue» de par le monde. La ministre a mis en exergue «le rôle de la culture dans la résolution des conflits actuels et invite à passer à l’étape de coopération et de développement dans la région».

Le président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Lazhari, a indiqué que «le peuple et le gouvernement algériens soutiennent le peuple sahraoui» et que cette position est irréversible.

Il souligne que «le referendum sur l’autodétermination du peuple sahraoui est la solution» et a souligné que «le Maroc doit appliquer les conventions». Pour sa part, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Ayachi, a souligné l’effet de l’unité du peuple sur le renforcement de la cause sahraouie. Il a évoqué «les dépassements du makhzen ayant ciblé les droits du peuple sahraoui qui aspire à l’autodétermination».

Il rappelle que depuis plus de 40 ans, les Sahraouis revendiquent l’application du droit international et l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

Ayachi a rappelé «qu’il n’y a aucune haine envers le peuple marocain frère mais que notre histoire nous a appris à soutenir les peuples opprimés».



«Nous sommes en face de nouveaux défis»



De son côté, l'ambassadeur sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, a souligné : «Nous sommes aujourd’hui face de nouveaux défis, ce qui nous pousse à continuer le combat contre le colonialisme avec plus de détermination».

Il a condamné le discours des autorités marocaines basé sur la désinformation de l’opinion publique, notamment en ce qui concerne les revendications des Sahraouis qui ne cessent d’appeler à organiser un referendum populaire sur l’autodétermination.

Il a précisé que «le Maroc a échoué, même dans le cadre diplomatique et militaire, dans le règlement de la cause sahraouie». Taleb Omar a mis en avant les propos du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a réitéré la position de l'Algérie vis-à-vis des causes justes et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les participants ont également reédité leur soutien indéfectible à l’autodétermination du peuple sahraoui. Le président du Front de l'Algérie nouvelle, Djamel Benabdeslam, a annoncé que le parti va créer un comité pour suivi l’évolution de la cause sahraouie.

Hichem Hamza