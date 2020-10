Le secrétaire général du Conseil consultatif de l’UMA : Le projet «sacralise les constantes de la mémoire et de l’identité nationales»

Le projet d’amendement de la Constitution «sacralise les constantes de la mémoire et de l’identité nationales», a souligné, hier à Bouira, Saïd Mokadem, secrétaire général du Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe (UMA). S'exprimant au cours d’une rencontre organisée par le bureau local de l'Organisation pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs (ONPMTMM), M. Mokadem a estimé que la société «accorde une importance particulière» à ce projet constitutionnel, qui, a-t-il souligné, «aspire à la reconstruction d’un nouvel État de droit et une société moderne fondée sur le respect des droits et des libertés».

«Nous souhaitons que ce (projet d'amendement) de la Constitution soit un début pour un projet sociétal prometteur, car il porte dans ses articles une forte revalorisation des constantes nationales et des principes de la Révolution du 1er novembre 1954 dont les textes restent inchangeables et intouchables», a insisté M. Mokadem. L’orateur a ajouté que l’amendement constitutionnel a sacralisé davantage, dans son article 06, les valeurs de l’emblème et de l’hymne nationaux, qui, a-t-il souligné, «sont des acquis de la Révolution nationale». «L’importance de ce projet réside aussi dans le renforcement de la souveraineté, l’unité et l’identité de la nation algérienne», a ajouté le secrétaire général du Conseil consultatif de l’UMA. Les amendements apportés dans la Constitution «valorisent davantage la mémoire nationale et ses symboles, dans l’objectif de bâtir une forte citoyenneté algérienne», a encore souligné M. Mokadem. Le président de l'ONPMTMM, Abdelkrim Khadri, a mis en exergue l’importance du choix de la date du 1er novembre pour la tenue du référendum constitutionnel, qui, a-t-il souligné, «reflète le cachet historique que revêt cet évènement». «La nouvelle Constitution jettera les bases pour la construction d’une Algérie nouvelle fondée sur le respect des droits et des libertés du peuple algérien et de sa souveraineté. Il s’agit aussi d’un changement qui sacralise la mémoire nationale et les valeurs du 1er novembre», a-t-il signalé.