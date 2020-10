Le Calife général de la Tidjania : Une étape vers l’Algérie nouvelle

Le Calife général de la Tariqa (confrérie) Tidjania, Cheikh Mohamed Ali Bel Arabi Tidjani, a affirmé hier que l’amendement de la Constitution constituait «une étape positive dans l’édification de l’Algérie nouvelle».

«Par sa participation au référendum et par son vote, le peuple algérien démontrera la conscience de ses responsabilités essentielles d’aller de l’avant et de construire un État de droit et une justice réelle», a-t-il souligné, dans une déclaration à l’APS.

Le Khalife général de la Tidjania, dont le siège est à Ain-Madhi (Laghouat), estime, dans ce contexte, que le retour au peuple pour définir son destin, à travers la Constitution du pays, «est un point positif à inscrire à l’actif de la direction actuelle du pays», qui, a-t-il dit, «a honoré ses engagements pris lors de la campagne électorale du Président Abdelmadjid Tebboune». «Il n’est un secret pour personne qu’il existe des parties qui guettent l’Algérie, ne lui souhaitent pas du bien et œuvrent pour le boycott du prochain référendum sur l’amendement de la Constitution et la diffusion, via les réseaux sociaux, de leurs idéologies», a fait remarquer Cheikh Bel Arabi Tidjani, en relevant, cependant, que «la jeunesse algérienne est assez mature et consciente pour ne pas se laisser entraîner par des groupes cherchant la déstabilisation et l’entrave à tout ce qui serait positif pour l’Algérie».

Le Khalife général de la Tariqa Tidjania pense, par ailleurs, que le choix de la date du 1er Novembre pour la tenue du référendum sur l’amendement de la Constitution n’est pas fortuit, pour ce qu’il véhicule comme charge symbolique révolutionnaire et repère identitaire national.