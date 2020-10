Abderrahmane Hamzaoui, commandant des SMA : «L’observatoire de la société civile contribuera à organiser l’action associative»

Le commandant des Scouts musulmans algériens, Abderrahmane Hamzaoui, a estimé que la création de l'Observatoire national de la société civile, inclus dans le projet de révision de la Constitution, contribuera à organiser l’action associative pour mieux accomplir son rôle. Dans une déclaration à El Moudjahid, le commandant des Scouts a souligné que la constitutionnalisation de cet organe redonnera à la société civile la place qu’elle mérite, à condition de rompre avec les pratiques du passé. «C'est un organe consultatif qui contribuera à l’organisation de l’action de la société civile et à promouvoir son rôle dans le développement, dans divers domaines et à tous les niveaux, que ce soit local ou national», a-t-il expliqué.

Il a rappelé que le président de la République insiste, dans tous ses discours, sur le rôle de la société civile, ce qui explique son optimisme quant à sa place et au rôle qu’elle aura à jouer dans la prochaine étape post-référendaire.

Cependant, Hamzaoui affirme que les associations et les organisations doivent organiser davantage leur travail, afin de rétablir leurs relations avec la société et le citoyen, et de renforcer leur crédibilité. «Ce que nous revendiquons, c’est la moralisation de l’action de la société civile», soutient-il. La société civile doit aussi rompre avec les pratiques du passé, beaucoup d'associations n’ayant pas joué le rôle qui leur était assigné, celui d’être au service du pays et de contribuer au développement. «Il est donc nécessaire, à la lumière de ces nouveau mécanismes et de cet environnement fourni par les autorités publiques, à leur tête le président de la République, d’avoir un rôle plus important et de participer concrètement à des projets constructifs par un vrai travail de terrain au service du citoyen et de la société», souligne-t-il.



Un forum national pour expliquer le projet d’amendement



Concernant la campagne référendaire, l’intervenant précisé que son organisation a pris l’initiative de rassembler plusieurs organisations et associations nationales activant dans le cadre d’un forum national de la société civile et de la jeunesse autour de la Constitution. Ce forum a débuté le 22 septembre et se poursuivra jusqu'au 24 octobre ; c’est un espace de coordination et de consultation pour le mouvement associatif et la jeunesse qui permet de débattre et d’expliquer le projet d'amendement à la Constitution. «Nous œuvrons à mettre en exergue la place du mouvement associatif et de la jeunesse dans la nouvelle Constitution. Nous transmettrons également les propositions sur les mécanismes de renforcement du rôle de la société civile et des jeunes dans la vie publique aux autorités concernées, à commencer par le président de la République», relève le commandant des SMA.

Dans le cadre de la même initiative, les Scouts musulmans organisent des forums de wilaya afin d'ouvrir une discussion et un dialogue approfondis sur l'importance de l'amendement constitutionnel dans la construction d’une Algérie forte et moderne, et aussi de présenter des propositions visant à renforcer le rôle de la jeunesse et de la société civile dans la consécration de la démocratie participative.

Quelque 100 organisations et associations nationales ont adhéré au forum dès son lancement, et l’initiative reste ouverte à toutes les organisations souhaitant contribuer à soutenir et appeler à participer au référendum, et surtout expliquer le contenu de l'amendement constitutionnel. Un forum de clôture sera organisé à Alger, le 24 octobre, auquel prendront part des associations et organisations.

Salima Ettouahria