Campagne de sensibilisation : L’importance de l’accompagnement des médias

La campagne électorale, entamée le 7 octobre dernier, se caractérise, pour sa première semaine, par une implication très active des médias, tous supports confondus, en tant qu’acteurs de sensibilisation pour faire valoir le choix souverain du peuple. C’est ce que relève d’entrée Mme Fatma-Zohra Taibi, chercheur et maître de conférence à l’École de journalisme et des sciences de la communication d’Alger, saluant «la qualité des interventions mettant en relief l’importance des dispositions introduites dans la nouvelle Loi fondamentale, au vu de leur impact pour optimiser le processus du changement et d’édification pour une Algérie nouvelle».

«J’ai eu à suivre avec intérêt la médiatisation de la révision constitutionnelle beaucoup plus sur les médias audiovisuels, et, de mon point de vue académique, il s’agit d’un travail qui est fait de manière très structurée, à travers notamment l’intervention et la contribution de plusieurs spécialistes en droit qui se sont attelés à expliquer et à vulgariser le projet de révision constitutionnelle, notamment ses amendements tendant à conforter et à consolider les libertés individuelles et collectives, y compris celle de la presse», souligne-t-elle. Elle relève, en outre, que «les médias ont jusque-là assumé comme il se doit leur rôle dans l’accompagnement de ce projet, à travers une stratégie efficace de communication et de sensibilisation qui consiste, notamment à choisir le bon timing de diffusion des programmes consacrés au thème de la révision constitutionnelle, pour ce qui est de l’audiovisuel, auquel s’ajoutent une série d’émissions radiophoniques et une multitude d’articles de presse». «Les médias nationaux constituent cette locomotive idéale pour le succès du projet de révision constitutionnelle, dans la mesure où ils représentent cet espace de sensibilisation par excellence de son contenu auprès de l’opinion», indique, pour sa part, le politologue Idriss Attia.

Qualifiant cette première semaine de campagne de «timide», il ajoute que cela n’a rien d’inhabituel. «Il s’agit d’un fait coutumier dans toutes les campagnes où les activités électorales ont plutôt tendance à se corser les derniers jours, mais une telle ambiance de première semaine est prévisible eu égard au contexte de crise sanitaire et des restrictions qu’elle impose», soutient-il. «Du coup, poursuit-il, les médias s’emploient activement à combler ce manque sur le plan de la sensibilisation, en attendant que les organisations de la société civile, et notamment les associations représentatives de la communauté universitaire, lancent des actions d’envergure qui vont certainement marquer les prochain jours.» Évoquant la mobilisation de la société civile, le politologue ne manquera de mettre en relief les efforts consentis dans ce cadre par le conseiller du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’ étranger, Nazih Berramdane, qui «multiplie les actions sur le terrain dans l’objectif de rappeler, notamment que la société civile est un partenaire essentiel et une conviction ancrée chez les pouvoirs publics et valorisée dans le projet de révision constitutionnelle».

Karim Aoudia