Projet d’amendement de la constitution : Un saut qualitatif dans la lutte contre la corruption

M. Tarek Kour, qui s’exprimait au forum de la Radio nationale, a précisé que selon les dispositions de l’article 204 de la Constitution, l'Organe devrait être hissée au rang de Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Aussi, le Conseil ne sera plus seulement une institution consultative, comme c’est le cas actuellement, mais une institution de contrôle. «Le projet de révision constitutionnelle vient ainsi combler et corriger toutes les lacunes qui avaient été enregistrées en matière de prérogatives de l’organe en lui accordant ce statut légal qui lui sied et en le hissant au niveau requis», dit l’invité de la Chaîne I. Il relève également que «pour la première fois, la Constitution évoque la volonté de l'État de lutter contre la corruption dans le cadre des accords internationaux ratifiés. Le document insiste d’autre part sur la promotion de l’ONPLC en une haute autorité ce qui sera à même de lui donner le caractère de la force dans l’accomplissement de ses missions mais aussi davantage d’efficacité et d’efficience dans l’exercice du contrôle».

Les futures missions de l’autorité sont le contrôle au niveau des institutions et des organes, la régulation et la sensibilisation sur l’impératif respect des procédures de transparence et enfin les missions de consultation pour exprimer des avis, conseils et recommandations sur l’ensemble des textes législatifs liés à la lutte contre la corruption.

Il a mis en avant que le projet d’amendement constitutionnel a défini «les relations de l’État avec la Cour des comptes et a permis d’établir une relation directe entre la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les autorités judiciaires compétentes». Il affirme que «le projet de révision constitutionnelle a clarifié les procédures de notification ; autant de nouveautés qui permettront une meilleure coordination entre les différentes structures dans le domaine de la lutte contre la corruption».

M. Tarek Kour, qui soutient que la lutte contre la corruption est l’affaire de tout citoyen, a mis en relief toute l’importance du rôle que peuvent jouer les représentants des associations. Il annonce la création d’un réseau national d’intégrité qui regroupera différents acteurs de la société civile, lesquels vont bénéficier à court terme de sessions de formation. Les acteurs concernés seront structurés mais aussi encadrés à travers une plate-forme numérique et dont l'adhésion sera effectuée conformément à un cahier de charges, a-t-il explicité. Outre la promotion et le soutien du programme de sensibilisation contre la corruption, ces associations sont appelées à des signalements d’alerte en cas de violation ou dépassement ayant trait à la corruption. Ces signalements seront traités dans le cadre d'une application spécifique aux lanceurs d’alerte devant garantir la confidentialité sous la responsabilité d’une cellule permanente chargée de l'écoute, le traitement et l'orientation.

A une question sur les intervenants qui signalent d'éventuels faits de corruption, l’intervenant a plaidé en faveur d’une loi assurant une protection optimale à ces personnes.

Soraya Guemmouri