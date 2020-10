Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue tunisien : Le dossier libyen au cœur de l’entretien

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales et les derniers développements au niveau régional, notamment le dossier libyen, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien M. Kaïs Saïed, avec lequel il a passé en revue les relations bilatérales et sa visite prévue en Tunisie», lit-on dans le communiqué. Évoquant les derniers développements au niveau régional, notamment le dossier libyen, le Président Tebboune a réaffirmé la position claire et inébranlable de l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne, laquelle prône une solution pacifique et politique émanant de la volonté du peuple libyen frère.

«À cette occasion, le Président de la République a salué l’organisation par la Tunisie du dialogue inter-libyen sous l’égide de l’ONU, prévu en novembre prochain», ajoute la même source.