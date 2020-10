EL-BAYADH : Obsèques des victimes de l’explosion de gaz

Évacuation de quatre blessés vers Alger à bord de deux hélicoptères

Quatre des blessés lors de l'explosion de gaz survenue samedi dernier à El Bayadh, qui a fait six morts et 16 blessés, ont été évacués dans la nuit de samedi à dimanche vers Alger à bord de deux hélicoptères, a-t-on appris auprès de la direction de la protection civile de la wilaya. L'évacuation de ces blessés, dont l'état a été jugé grave, a été menée par le groupement aérien de la protection civile pour une prise en charge au niveau de l'hôpital de Douéra. Suite à cet accident tragique, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles des victimes et a dépêché «en toute urgence», les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à l’effet de s'enquérir des incidences de cet accident et de prendre toutes les mesures indispensables à la prise en charge des sinistrés.

Obsèques des victimes